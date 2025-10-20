Žena v Úvalech bodla partnera nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Partnerská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého druha nožem. Muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ vyšetřuje policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hádka, který vyústila v pobodání, se odehrála v bytě v neděli krátce před desátou hodinou večer a na místě zasahovali policisté i záchranáři.

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

„V péči jsme měli pacienta se středně těžkým zraněním, bodnou ranou na hrudi. Muže jsme po ošetření převezli do FNKV,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí zdravotnické záchranné služby středočeského kraje Monika Nováková.

Policie případ dále prošetřuje. „Žena, která je ročníkem 1965, byla na místě zadržena,“ uvedl mluvčí policie Pavel Truxa.

