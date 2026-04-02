Cizinec, který útočil zápalnými lahvemi na ruské středisko, je ve vazbě

Incident se odehrál minulý čtvrtek večer. Cizinec na ruské středisko v Bubenči hodil podle ředitele institutu Igora Girenka šest zapálených lahví. Tři z nich explodovaly. Při útoku se nikdo nezranil.
Tento týden policisté oznámili, že se muž k činu sám přihlásil, uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
„Včera byl zadržen muž, který se sám přihlásil a přiznal k útoku na budovu v ulici Na Zátorce,“ oznámila v úterý policie na síti X s tím, že s mužem budou provedeny standardní úkony trestního řízení.
Útok odsoudilo české ministerstvo zahraničí nebo ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Ruské ministerstvo zahraničí si v pátek kvůli incidentu předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala. Česku také Rusko zaslalo oficiální žádost o posílení ochrany jeho zastupitelských úřadů v ČR. Podle českého policejního prezidia jsou objekty standardně chráněné v souladu s aktuálním stupněm ohrožení terorismem.
|
Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval
Pražská policie případ původně prověřovala pro podezření z poškození cizí věci, za které hrozí pachateli až roční vězení. Obecného ohrožení se podle trestního zákoníku dopustí člověk, který úmyslně způsobí nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti, zranění nebo cizí škody velkého rozsahu tak, že zapříčiní požár, povodeň nebo jiný škodlivý účinek.
Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6 provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.