Prostě mi hráblo, řekl muž obžalovaný z brutální vraždy tříleté holčičky

Tragédie se stala letos 4. března večer v bytě sedmadvacetiletého Jiřího N. Podle obžaloby vzal opilý muž nůž a bez jasného motivu zaútočil na dítě, které hlídal. „Nožem dívence zasadil bodnou ránu do hrudníku,“ popsal státní zástupce Petr Boš.

Podle spisu pak útočník holčičku pořezal na krku a poranil na zádech. Hrůzný čin o něco později odhalila matka dítěte, která se vrátila ze zaměstnání. Její druh v tu dobu spal pod stolem, vzápětí žena našla i krev a zubožené dítě.

Když zavolala záchranku, dorazila na místo také policejní hlídka. Holčičce již záchranáři ani lékaři nedokázali pomoci. Jiřího N. policisté vzápětí zatkli, po prvních výsleších ho soud poslal do vazební cely pankrácké věznice.

„Nechce se mi o tom mluvit,“ vyjádřil se dnes stručně obžalovaný v jednací síni. Obšírněji odpovídal jen na otázky týkající se jeho minulosti. Připustil, že jako teenager užíval do devatenácti let heroin, pervitin a marihuanu.

S drogami v tomto věku přestal, ale začal pít ve velkém rum a vodku. Několik měsíců před činem se léčil ze závislosti na alkoholu, bral i medikament antabus. S léčbou však skončil, letos v lednu na další terapii nenastoupil.

„Nešel jsem tam, protože mi družka vyhrožovala, že už neuvidím dítě,“ tvrdil při výslechu Jiří N. Je to vyučený zámečník, který původně dělal kvalifikovanou práci v továrně na letadla. Kvůli alkoholu však o zaměstnání přišel, tak se živil doplňováním zboží v samoobsluhách.

Chtěl hezký pohřeb

K tomu, co se na Opatově odehrálo, se Jiří N. podrobněji vyjádřil v minulosti při výslechu na policii. Vyšetřovatelům řekl, že v osudný odešla jeho družka na odpolední směnu. Muž s dítětem nakupoval, pro sebe si z obchodu donesl dvě půllitrovky rumu.

„Tu první jsem vypil asi za hodinu, další jsem jen upíjel. Většina v lahvi zbyla,“ sdělil Jiří N. policejnímu komisaři. Snažil se také popsat to, co se během fatálních okamžiků odehrávalo, jak dítěti chystal jídlo, koupal jej a uložil spát.

Co odstartovalo vražedný útok a jak se odehrál, to obviněný příliš vysvětlit nedokázal. „Prostě mi hráblo. Přišlo mi to jako sen. Vybuchl jsem, nechci se k tomu vracet,“ uvedl do protokolu. Při výslechu v zásadě přiznal, že dítě pořezal na krku, bodnou ránu v srdci vysvětlit nedokázal. „Stejně to bude na mne,“ řekl.

Při napadení podle žalobce asi použil dva nože, nicméně kriminalističtí technici našli při ohledání místa činu tři zbraně. „Nepřemýšlel jsem o tom, co bude dál,“ popsal obviněný své bezprostřední pocity. Připustil však, že uvažoval o ukrytí mrtvého dítěte. „Rozmyslel jsem si to, aby nebyla zakopána jako pes a měla hezký pohřeb,“ vysvětlil kriminalistům.

Zlý návrat

Před soud dnes předstoupila také matka holčičky. „Z práce jsem mu (obžalovanému) volala, připadal mi opilý. To on popřel,“ sdělila. Také popsala, jak objevila ležícího druha a dítě. „Něco mi říkal, když jsem odnášela dítě, otevíral mi dveře výtahu,“ vypověděla svědkyně.

Mimo jiné popřela, že by svého druha zrazovala od nástupu do Bohnic na protialkoholní léčbu. „Šlo o jeho rozhodnutí,“ vysvětlila žena. Také popsala vztah Jiřího N. k alkoholu a co se doma kvůli němu odehrávalo. „Když pil, ryla jsem do něj,“ uvedla.

Předsedkyně senátu dnes konstatovala řadu písemných důkazů a vyslýchala další svědky. Hlavní líčení naplánovala na čtyři dny. Rozsudek by mohl padnout příští týden v úterý.