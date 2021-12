Bojíš se smrti? Spor o rozsvícené světlo skončil probodnutým hrudníkem

Obžalovaný Plamen Kolev Gerov odmítá, že chtěl třiadvacetiletého spolubydlícího bodnout. Tvrdí, že ke zranění Poláka došlo náhodou.

Uvedl, že vypil nějaký alkohol, chystal si večeři a při jídle chtěl mít v pokoji rozsvíceno. Jeho spolubydlící požadoval, aby bylo zhasnuto, protože chtěl spát.

Konflikty měli už dříve. Podle Bulhara mu Polák kradl věci – jednou mu odcizil 200 korun, pak zase jídlo.

Bulhar připustil, že po hádce o rozsvícenou (či zhasnutou) žárovku vzal na mladíka nůž. Prý ale až poté, co zjistil, že mu tentokrát zmizely cigarety. Velkým nožem na maso chtěl podle svých slov spolubydlícího jen vylekat.

„Zeptal jsem se ho, kde mám cigarety? Dokdy mě budeš okrádat?“ hájil se obžalovaný Gerov. Polák na něj pak údajně fyzicky zaútočil a při potyčce došlo k jeho zranění nožem. „Kdybych ho bodl 15 centimetrů do hrudníku, tak by byl mrtvý,“ nesouhlasí Bulhar s hloubkou rány uvedenou v obžalobě.

Polák potvrdil, že se letos 23. března skutečně pohádali o světlo v pokoji. Šel si kvůli tomu stěžovat správkyni ubytovny a dohodli se, že další den vyřeší výměnu spolubydlícího a Gerov se přestěhuje.

Když se Polák vrátil do pokoje, zhasl světlo, lehl si do postele a dal si do ucha jedno sluchátko (špunt), aby před spaním poslouchal muziku. Bulhar šel znovu rozsvítit a sedl si ke stolu. Že by měl v tu chvíli v ruce nůž, si Polák nevšiml.

„Od Plamena jsem pak slyšel dvě otázky: Bojíš se smrti? Bojíš se, že umřeš? Řekl jsem mu něco jako: Plamen, jdi do p**i. Pak jsem uslyšel, jak se odsunula židle a jak běží ke mně. Myslel jsem, že mě chce udeřit, že mi chce dát facku. Automaticky jsem mu chytil ruku. Nevím, jak jsem to udělal. Možná...,“ odmlčel se v této části výpovědi Polák a pohlédl směrem ke stropu. Dodal, že jeho bratr už nežije –⁠ jako by tím naznačoval, že ho v tu chvíli z nebe pohlídal.

Mladík uvedl, že bodnutí nožem do levé strany hrudního koše necítil. To, že silně krvácí, zjistil až při následné potyčce s Gerovem. Bulhar prý chtěl v bodání pokračovat, a to do nohou. Poláka se mu už ale zasáhnout nepovedlo.

Hrozilo mu zadušení vlastní krví

Zraněný muž křičel o pomoc, pak se mu podařilo dostat z pokoje ven a dojít na recepci ubytovny. Gerov pak vyběhnul s nožem za ním a ještě tam – před svědky – mu hrozil, že ho zabije. Bulhar však popírá, že u recepce spolubydlícímu vyhrožoval.

Podle soudního lékaře měl pobodaný Polák štěstí. Rána nožem končila jen asi pět centimetrů od srdce. I tak ztratil půl litru krve a podle znalce hrozilo, že vykrvácí, nebo se vlastní krví zadusí.

To, že byl zraněný mladík s dvanácti- až patnácticentimetrovou ranou v hrudníku schopen dojít z pokoje k recepci, vysvětlil znalec tím, že Polák měl v těle pervitin, který předtím užil. Droga fungovala jako stimulant.

Obhájce se svého klienta zeptal, jestli ví, kde je osrdečník. Bulhar uvedl, že ne. Státní zástupce kontroval dotazem, zda obžalovaný ví, kde je srdce. Gerov odpověděl správně, že v levé části hrudníku.

Muž je obžalovaný z pokusu o vraždu a nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí od deseti do osmnácti let vězení.

Soud ještě musí vyslechnout dva svědky z ubytovny, kteří sice byli k dnešnímu hlavnímu líčení předvoláni, ale nepřišli. Žena si spletla soud a místo ke krajskému dorazila k okresnímu mladoboleslavskému, muž nezvedal telefon. Oba dostali od předsedy senátu pořádkovou pokutu ve výši pět tisíc korun.