Šel po komkoliv, chtěl zabíjet, říká pobodaný motorkář z Argentinské

Motorkář přijel na čerpací stanici do Argentinské ulice v Praze 7 ve středu kolem 15. hodiny. „Natankoval jsem u stojanu číslo 13. Tam prostě nechceš tankovat, to není šťastný stojan,“ začíná trochu ironicky svoje vyprávění Tomáš. Jeho totožnost redakce iDNES.cz zná.

„Zaplatil jsem, odjížděl jsem od stojanu a z myčky vyběhl muž svlečený do půl těla. Přímo před motorku, tak jsem zastavil, abych ho nesrazil. Přitom jsem si zvedl hledí u helmy. Chlap zrychlil a vyrazil přímo na mě. Byl ode mě asi metr a půl, když jsem uslyšel, jak říká: ‚Abys chcípl‘. Pak proti mně plivl. Zasáhl mě do otevřené helmy, do obličeje a na triko. Chtěl jsem to řešit. Sklonil jsem se, abych dal motorku na stojánek. On zopakoval: ‚Chcípneš‘. Pak jsem ucítil ránu do zátylku,“ popisuje Tomáš.