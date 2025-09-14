Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici

„Dnes večer jsme obdrželi oznámení, že muž přišel do prodejny, kde měl odcizit zboží. V tu chvíli byl přistižen ochrankou, která tam pracuje. Když k němu přistoupil, muž na něj vytáhl nůž a způsobil mu řezné poranění na ruce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Podle ní šlo pokus o krádež v obchodě s drogistickým zbožím. Útočník i napadený byli předáni do péče záchranářů. Zadržený podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové měl dýchací potíže, zraněn nebyl.
„Oba byli mimo ohrožení života transportováni do nemocnice k další péči,“ dodala Poštová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz