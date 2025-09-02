Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

„O případu jsme dostali oznámení před půl čtvrtou odpoledne. V Chržíně jeden muž pobodal druhého,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Podezřelého jsme na místě zadrželi,“ dodala k události, která se stala v místní části Budihostice.
„Kriminalisté případ prověřují jako těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, je však možné, že to ještě překvalifikují,“ řekla Richterová s tím, že v blízké době budou policisté vyslýchat podezřelého i zraněného, až mu to zdravotní stav dovolí.