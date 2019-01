Obrana to nebyla, Lotyši dostali za ubití pasažéra v autobuse vězení

Před soudem stál dvaačtyřicetiletý Olegs Lukjanovs a devětadvacetiletý Anton Maslaks. Fatální střet loni v březnu na Smíchově vyprovokoval podle soudu starší z obviněných, zatímco obhajoba trvala na tom, že si začal později ubitý muž. Ten vytáhl z batohu plynovou pistoli a vyšel výstřel.

„Byl to poškozený, kdo prosil obžalovaného Lukjanovse, aby mu dal pokoj, aby ho nechal dojet na Smíchovské nádraží. Teprve když oběť vyčerpala všechny prostředky, vytáhla pistoli,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Zuzana Zápalková.

Podle ní Lukjanovs útočil na hlavu oběti, pak mu přiběhl na pomoc jeho společník. „Z tohoto pohledu nikdy nemůže jít o nutnou obranu,“ uvedla soudkyně.

Za to si jeden z cizinců odpyká 10 let, druhý o dva roky méně. Zaplatit musí také pokutu a soud je na deset let vyhostil. Příbuzným oběti musí také uhradit odškodné 650 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný

Heroické vystupování útočníků

Nešlo však ani o vraždu a výtržnictví, jak navrhovala ohodnotit čin státní zástupkyně.

„V tomto případě nešlo o nutnou obranu, obžalovaný Lukjanovs konflikt vyprovokoval. Nad poškozeným oba získali převahu a v útoku pokračovali,“ zdůraznila žalobkyně Tereza Čeplová.

Podle státní zástupkyně nešlo obžalovaným v konfliktu jen o to protivníka odzbrojit a uklidnit. „Útok byl veden na hlavu a to brutálně,“ sdělila státní zástupkyně. Ta zmínila také chování obviněných po ataku. „Svůj čin vnímali heroicky. Usmívali se, podávali některým lidem ruku,“ řekla. Pro oba navrhla trest dvanácti let.

Jejich obhájce argumentoval, že šlo o přiměřenou obranu.

„Můj klient považuje obžalobu za spekulativní. Jde z jeho strany o obranu, jednání oprávněné, tedy beztrestné,“ uvedl advokát Olegse Lukjanovse a žádal zproštění obžaloby.

„Šlo o banální slovní roztržku, při níž poškozený se nemohl cítit ohrožený na zdraví a životě. Proto neměl důvod vytáhnout zbraň. Můj klient k němu přistoupil opatrně a chtěl mu jen zablokovat jeho ruku,“ tak příčiny tragédie popsal obhájce Antona Maslakse.

Ten podle advokáta nanejvýš překročil meze nutné obrany v silném rozrušení. Mohl se tak dopustit ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky či ublížení na zdraví.

Ublížený šachista

„Došlo zde k tragédii, ale moje vina zde není. Měl jsem hrozný strach o děti, ženy,“ tvrdil u soudu Lukjanovs. Na svou obranu uvedl také to, že hraje šachy a zúčastnil se kulečníkových turnajů. Během jednání citoval také Napoleonova slova. „Je lepší zemřít, než denně umírat,“ řekl Lotyš. Narážel tak na údajně nelidské podmínky ve vazbě v pankrácké cele.

„Je to tragédie i pro moje děti i pro Antona Maslakse, mého příbuzného. Věřím ve spravedlnost, že se v tom soud vyzná. Měl jsem v očích bolest, bil jsem ho jen dokud jsem mu nevzal zbraň,“ zaklínal se v notně emotivním projevu Lukjanovs.

„Viděl jsem krev a pistoli, nevím, co jsem měl dělat. Neříkám, že jsem zcela nevinen. Rozhodně jsem ho nechtěl zabít, jen zneškodnit. Souhlasím, že to bylo zbytečné, nenapadlo mě, že mohl zemřít, omlouvám se,“ řekl Maslaks.

Afekt a agrese

Před soudem vystoupila také psycholožka, která zpracovala expertizu duševního stavu obou obžalovaných.

„Obžalovaný Lukjanovs má poruchu osobnosti smíšeného typu. Obecně nepřihlíží k následkům svého jednání, má zvýšenou pohotovost k agresivitě,“ sdělila znalkyně Šárka Blatníková.

U Antona Maslakse podle znalkyně převažují emoce nad rozumem. „Jde také o poruchu seberegulace v zátěži,“ řekla expertka.

Lukjanovs její závěry napadl. „Já mám své emoce pod kontrolou,“ tvrdil naopak soudu.

Předsedkyně senátu však četla policejní protokoly, Lukjanovs například čelil obvinění z napadení bývalé družky. Kromě toho v jednom nákupním centru vyhrožoval ochrance a dalším zákazníkům. „Od strážníků požadoval jejich zbraň a hrozil, že je s ní zastřelí,“ uvedla jedna ze zpráv.

V dalším případě Lukjanovse krotila ochranka v jiném obchodě, kde opět razantně vyhrožoval. „Podříznu a zakopu tě,“ tvrdil tehdy. Oba případy se řešily jako přestupek. Kromě toho Lukjanovs byl dříve trestán za řízení pod vlivem alkoholu a zpronevěru.

Napadení pasažéra zachytily kamery uvnitř autobusu: