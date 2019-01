Mladík zmlátil u metra Skalka dva chlapce, pátrá po něm policie

Případ se stal 18. prosince okolo druhé hodiny odpoledne v Nedvězské ulici poblíž metra Skalka, když se dva patnáctiletí chlapci vraceli ze školy.

„Chvilku za nimi šla skupinka tří starších chlapců a cosi na ně halekala. Zanedlouho je jeden z nich došel a bezdůvodně zaútočil,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.

Jednoho chlapce agresor kopl do nohy a dal mu pěstí do obličeje. Druhého se pokusil kopnout do hlavy, ale chlapec útok vykryl.

Policie hledá trojici mladíků. Jeden z nich fyzicky napadl dva chlapce na cestě ze školy.

Útočník poté odešel s dalšími dvěma kamarády do vestibulu metra Skalka, kde je zachytily kamery. Po všech policie stále pátrá.

„Poškozený popsal útočníka jako Roma ve věku okolo sedmnácti let, vysokého přibližně 170 cm, sportovnější postavy a měl na krátko ostříhané černé vlasy, které byly nahoře delší a po stranách vystříhané. Jako markant uvedl, že měl na nohou červené boty,“ uvedl Daněk.

Případ policie vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za který hrozí až dvouletý trest.