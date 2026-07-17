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Útočník i oběť pracovali v IKEM. Nemocnice reagovala na tragédii

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  12:13
Policie a záchranná služba zasahují u Kunratic. (16. července 2026)

Policie a záchranná služba zasahují u Kunratic. (16. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policie a záchranná služba zasahují v Kunraticích na okraji Prahy. (16....
Policie a záchranná služba zasahují v Kunraticích na okraji Prahy. (16....
Policie a záchranná služba zasahují v Kunraticích na okraji Prahy. (16....
Policie a záchranná služba zasahují v Kunraticích na okraji Prahy. (16....
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Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se vyjádřil k tragickému útoku na ubytovně v pražských Kunraticích, při němž ve čtvrtek večer zemřel jeden z jeho zaměstnanců. Další pracovník utrpěl vážná zranění. Vedení nemocnice uvedlo, že do skončení policejního vyšetřování nebude okolnosti případu komentovat.

Ve čtvrtek večer zasahovali policisté na ubytovně v pražských Kunraticích po útoku sekerou a nožem.

Podle informací iDNES.cz útočník nejprve napadl dva muže, následně se se sekerou rozeběhl proti přivolaným policistům. Ti proti němu použili služební zbraň. Muž i přes resuscitaci zemřel, stejně jako jedna z jeho obětí. Druhý napadený byl se závažným sečným poraněním převezen do nemocnice.

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Podle dřívějších informací byli útočník, zavražděný i zraněný muž zaměstnanci IKEM, kde pracovali jako sanitáři.

„Do uzavření vyšetřování Policií ČR se nebudeme k okolnostem incidentu vyjadřovat. Právo na poskytování informací k tomuto případu si vyhradilo Městské státní zastupitelství,“ uvedla mluvčí IKEM Barbora Brunclíková.

Vedení nemocnice zároveň vyjádřilo soustrast pozůstalým a podporu zaměstnancům.

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„Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým oběti tohoto útoku a podporu všem kolegům, kterých se tato tragédie dotkla. Sledujeme zotavování našeho zraněného kolegy a přejeme mu brzké uzdravení. Děkujeme Policii ČR a zdravotnické záchranné službě za rychlou a profesionální práci i našim zaměstnancům za pomoc. Pro všechny naše kolegy jsme zajistili psychosociální podporu,“ uvedlo vedení IKEM v čele s ředitelkou Romanou Benešovou.

16. července 2026
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