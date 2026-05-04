Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

  14:03aktualizováno  14:08
Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
ilustrační snímek | foto: AP

„V jiřické věznici ode dneška probíhá komplexní kontrola, aby se ověřilo, zda pochybení nemohlo nastat víc,“ uvedl Tejc. Zopakoval, že situaci nezpůsobilo jedno přehlédnutí, ale fatální chyby hned několika lidí.

Hermana, který věznici vede od února roku 2024, se ale ministr zároveň zastal. „Ve věznici Jiřice se z mého pohledu posledních dvaceti let nedělalo, co mělo, a bohužel jsme na to teď doplatili. Stávající ředitel udělal řadu věcí ve vztahu k bezpečnosti,“ podotkl.

Policisté dopadli vězně, který uprchl z věznice v Jiřicích. Tasili na něj zbraně

Jedenadvacetiletý vězeň, který si odpykával trest za drogové a násilné činy, utekl ze střeženého areálu v Jiřících na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.

Tejc dnes popřel informace médií, že se vězeň podhrabal pod oplocením věznice. Podle něj využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla.

„Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr. Útěkem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Příslušníkům Vězeňské služby hrozí za zanedbání povinností postih podle trestního zákoníku.

Ředitel Herman upozornil v dubnovém interview pro server i-rozhovory.cz, že se jeho věznici - stejně jako mnohým dalším - dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků Vězeňské služby ani odborných zaměstnanců, například vychovatelů.

Tejc zároveň uvedl, že o víkendu se o útěk pokusil i další vězeň v Ostrově nad Ohří, který proboural strop. Vězeňská služba proto zpřísní kontroly ve všech věznicích.

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

Na traktoriádě u Prahy zemřelo dítě, případ řeší kriminalisté

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc řeší pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, sdělila středočeská policejní mluvčí...

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

