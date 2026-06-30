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Útěk většinou nebývá plánovaný. Pracovník věznice i o „flákačích“ za mřížemi

Aleš Kubelka
  15:00
Ivo Krejčí. Vedoucí oddělení zaměstnávání odsouzených v Jiřicích na Nymbursku...

Ivo Krejčí. Vedoucí oddělení zaměstnávání odsouzených v Jiřicích na Nymbursku Ivo Krejčí pracuje u Vězeňské služby ČR už téměř čtyřicet let. Rodák ze Šumperka v minulosti působil například také na Mírově, kde si trest odpykávají i doživotně odsouzení vrazi. | foto: Aleš Kubelka, MF DNES

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„Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Osmatřicetiletý Zdeněk B. je odsouzený za drogovou trestnou činnost a trest si odpykává ve věznici Jiřice.“ Podobné případy „dezerce“ vězňů z nehlídaných pracovišť nejsou výjimkou, naopak v poslední době přibývají. Nejen o nich mluví Ivo Krejčí, vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob v jiřickém nápravném zařízení.

Nevyhýbají se právě ani zmíněné věznici v Jiřicích na Nymbursku. V květnu se dokonce podařilo uprchnout jednomu z odsouzených přímo z areálu tamní věznice, kvůli čemuž byl její ředitel Zdeněk Herman postaven mimo službu.

„S kolegy občas v nadsázce vtipkujeme, že jedinou stoprocentní jistotu bychom měli, kdybychom vězně drželi 24 hodin denně v betonové krychli,“ říká Ivo Krejčí. V rozhovoru pro iDNES.cz také přibližuje, jak odsouzení během výkonu trestu pracují.

Zájem o zaměstnávaní vězňů se ze strany soukromých firem snižuje, přestávají pro ně být ekonomicky atraktivní.

Ivo Krejčí

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