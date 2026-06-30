Nevyhýbají se právě ani zmíněné věznici v Jiřicích na Nymbursku. V květnu se dokonce podařilo uprchnout jednomu z odsouzených přímo z areálu tamní věznice, kvůli čemuž byl její ředitel Zdeněk Herman postaven mimo službu.
„S kolegy občas v nadsázce vtipkujeme, že jedinou stoprocentní jistotu bychom měli, kdybychom vězně drželi 24 hodin denně v betonové krychli,“ říká Ivo Krejčí. V rozhovoru pro iDNES.cz také přibližuje, jak odsouzení během výkonu trestu pracují.
Zájem o zaměstnávaní vězňů se ze strany soukromých firem snižuje, přestávají pro ně být ekonomicky atraktivní.