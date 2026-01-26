Vězení i vyhoštění. Soud potrestal nebezpečného vraha za útěky z Bohnic

  13:46
Cizinci, který loni na podzim dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, uložil soud pětileté vyhoštění z ČR a sedmiměsíční vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Pondělní verdikt není pravomocný, muž se odvolal. Muž byl na léčení v ústavu kvůli tomu, že na začátku roku 2024 ubil muže u pražského Kyjského rybníka, napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem.

Kriminalisté tyto případy odložili, protože útočník nebyl podle znalců v době spáchání činů příčetný kvůli schizofrenii.

„Někdy vzniká mylný dojem, že když je někdo jednou nepříčetný, tak je navždy nepříčetný. Tak to ale není,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Podle něj je příčetnost zapotřebí posuzovat vždy k době spáchání konkrétního činu. Znalkyně přitom v pondělí soudu řekla, že v době útěků byl muž zaléčený, a tedy příčetný.3

„Věděl, že má nařízené ochranné léčení, věděl, pro co je léčen, a rovněž věděl, co v minulosti spáchal. Přesto utekl,“ shrnul soudce. „Obžalovaný je opravdu nebezpečný a jako společnost se před takovými osobami musíme bránit,“ dodal. Za maření rozhodnutí bylo možné uložit maximálně dvouleté vězení.

Státní zástupkyně Martina Adámková označila mužovy útěky za vysoce společensky nebezpečné, žádala pro něj desetileté vyhoštění i přísnější odnětí svobody, než soud uložil. Zdůraznila, že muž utekl z psychiatrie dvakrát krátce po sobě – nejprve se 10. října 2025 nevrátil z povolené vycházky, poté 22. října překonal plot v uzavřené části areálu a policisté jej následně zadrželi při krádeži v obchodě. Od té doby je ve vazbě.

„Musel vědět, jakých zvlášť závažných zločinů se předtím dopustil a že je nezbytné, aby dodržoval léčebný režim,“ podotkla státní zástupkyně. Zmínila, že muž se chtěl v ulicích pobavit a obstarat si drogy. Doplnila, že právě návykové látky byly jednoznačným spouštěčem jeho duševní choroby.

Mužův obhájce reagoval tak, že státní zastupitelství situaci zbytečně dramatizuje, a to pod vlivem zvýšeného zájmu médií. Podle něj jeho klient v léčebně vzorně spolupracoval, vždy se vracel z vycházek a o víkendu chodil na brigády. Nebezpečný pro společnost nebyl, to hrozilo jen v případě, že by užil drogy, uvedl.

Vraždil a pak utíkal z Bohnic. Soud změnil muži léčení na detenci

Šestadvacetiletý cizinec přijel do Česka před šesti lety z Ukrajiny hledat práci. Před soudem odmítl vypovídat. Za období 2023 až 2024 spáchal devět přestupků, v rejstříku trestů nemá žádný záznam. Před spácháním zvlášť závažných zločinů žil jako bezdomovec.

V polovině letošního ledna změnil obvodní soud mužovo ochranné ústavní léčení na přísnější zabezpečovací detenci, a to na návrh bohnické nemocnice a se souhlasem státní zástupkyně. Dospěl k závěru, že původně uložené ústavní léčení neplnilo účel. Cizinec si proti tomuto rozhodnutí podal stížnost, takže zatím rovněž není pravomocné.

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Pokud městský soud obě rozhodnutí potvrdí, zamíří muž z vazby nejdříve do vězení, poté do střežené detence v areálu věznice. Soud detenci ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody. Až poté, co by soud detenci zrušil, by byl cizinec vyhoštěn z Česka.

Primář oddělení, odkud nebezpečný muž utekl, skončil ve funkci. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s tímto případem ohlásilo, že prověří bezpečnostní opatření v zařízeních, která provádějí ochranná léčení.

Detenční ústavy, které jsou v areálu věznic, chrání společnost před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými lidmi i před lidmi závislými na návykových látkách, u nichž nepostačuje ochranné léčení v psychiatrických ústavech. Detenci soud ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody.

