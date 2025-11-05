Trať mezi Prahou a Ústím stojí kvůli poruše vedení. Policie prověřuje úmyslné poškození

Autor: ,
  15:20aktualizováno  15:36
Zřejmě až do večera zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Důvodem je porucha trakčního vedení. Pracovníci Správy železnic nyní zjišťují rozsah poškození, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Poškození vyšetřuje policie, mohlo jít o úmysl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Před 13:00 se v úseku zastavil provoz regionální i dálkové dopravy. „Doprava bude řešena náhradními autobusy,“ uvedl Kavka. Podle původních plánů měla jet dálková doprava odklonem přes jinou trasu, později mluvčí upřesnil, že opatření určí přímo dopravci.

Podle webu Českých drah například některé rychlíky ukončí jízdu v Nelahozevesi, mezi Nelahozevesí a Kralupy nad Vltavou cestující využijí náhradní kyvadlovou autobusovou dopravu a ze stanice Kralupy nad Vltavou použijí vlaky osobní regionální dopravy.

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Zastavení provozu se týká řady dálkových spojů, které jedou nejen do Ústí nad Labem, ale také například do Děčína či Chebu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

Železniční trať mezi Prahou a Ústím stojí. Porouchalo se trakční vedení

Zřejmě až do večera zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Důvodem je porucha trakčního vedení. Pracovníci Správy...

5. listopadu 2025  15:20

Utekl jim lev, policisté ho zastřelili. Zooparku ve Zvoli hrozí odebrání šelem

Veterináři navrhnou odebrání šelem ze zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

5. listopadu 2025  15:12

Zničená auta, lživá udání, rozlitá moč. Za útoky na policisty půjde muž do vězení

Obžalovaný Michal Hrebičík si odsedí dva roky a deset měsíců ve věznici s ostrahou. Trest mu ve středu potvrdil Krajský soud v Praze. Jednatřicetiletý muž opakovaně útočil na benešovské policisty,...

5. listopadu 2025  14:59

Hygiena kontroluje kosmetické salony, řeší i falešné lékařky s jehlou

Premium

Hygiena obchází kosmetické salony a ověřuje, zda nepracují s přípravky obsahujícími od září zakázanou látku. Navíc ji zaměstnávají falešní zdravotníci poskytující botoxové výplně nebo používající u...

5. listopadu 2025

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Žena si všimla na lavičce zapomenuté kabelky, nemotorně si ji nacpala do tašky

O svou značkovou kabelku s osobními věcmi přišla návštěvnice nákupního centra ve Freyově ulici v Praze 9. Zapomněla ji na lavičce a odešla. Mezitím si odložené tašky všimla neznámá žena. Policií...

5. listopadu 2025  11:46

Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...

5. listopadu 2025  11:36

Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté...

5. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  10:05

Hasiči přijeli řešit únik vody z bytu, uvnitř našli mrtvého člověka a stopy požáru

Hasiči v úterý odpoledne zasahovali v jednom z bytů Poleradech u Prahy, kde unikala voda. Po otevření bytu našli uvnitř člověka bez známek života. Příčinu jeho úmrtí vyšetřovatelé zjišťují. V bytě...

5. listopadu 2025  9:25

Ozval se výbuch a kamion začal hořet. Požár hodiny blokoval provoz na D1

Několik hodin likvidovali hasiči požár kamionu na D1 na Benešovsku. Soupravě se v úterý pozdě večer vznítilo kolo návěsu. Kvůli plamenům a následnému zásahu složek IZS byl provoz na dálnici ve směru...

5. listopadu 2025  9:08

Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

I po domácí porážce 0:3 a bez přímé střely na bránu lze chválit. „Z kluků jsem úplně nadšenej. Mrzí mě výsledek. Po tom výkonu, který jsme předvedli, jsme měli na víc,“ prohlásil trenér slávistických...

5. listopadu 2025  8:30

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.