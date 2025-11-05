Trať mezi Prahou a Ústím stojí kvůli poruše vedení. Policie prověřuje úmyslné poškození

Před 13:00 se v úseku zastavil provoz regionální i dálkové dopravy. „Doprava bude řešena náhradními autobusy,“ uvedl Kavka. Podle původních plánů měla jet dálková doprava odklonem přes jinou trasu, později mluvčí upřesnil, že opatření určí přímo dopravci.
Podle webu Českých drah například některé rychlíky ukončí jízdu v Nelahozevesi, mezi Nelahozevesí a Kralupy nad Vltavou cestující využijí náhradní kyvadlovou autobusovou dopravu a ze stanice Kralupy nad Vltavou použijí vlaky osobní regionální dopravy.
Zastavení provozu se týká řady dálkových spojů, které jedou nejen do Ústí nad Labem, ale také například do Děčína či Chebu.
