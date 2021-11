Oprava Ústavu pro studium totalitních režimů nevyšla, radnice ho chce zbourat

Situace však není jednoduchá. Kostra objektu je ve spodní části obitá dřevotřískovými deskami, její horní část zakrývá roztržená ochranná textilie. Dělníci na stavbu už několik let nevkročili, zakonzervované stěny několikapatrového domu bez účelu zabírají jeden z nejlukrativnějších pozemků Žižkova.

Budovu chtěl původně ÚSTR v roce 2017 rekonstruovat, ale opravu od začátku provázejí komplikace. V rámci modernizace měl ÚSTR vyměnit jen plášť budovy, později však kvůli nízké pevnosti nosné ocelové konstrukce a jejímu nevyhovujícímu protipožárnímu zajištění se rozhodl pro náhradu za konstrukci železobetonovou.

Rekonstrukce měla původně stát asi 150 milionů korun, jenže komplikace zvýšily předpokládané náklady na 472 milionů.

Ministerstvo financí (MF), které původně ÚSTR prostředky na opravu budovy poskytlo, už další peníze na prodražený projekt nechce z rozpočtu vydat. A to i z toho důvodu, že podle zjištění ministerstva ústav pochybil v plánování a v realizaci díla. Dle MF dále existuje i podezření, že ÚSTR s penězi nehospodařil efektivně. Samotný ústav potřebné finance nemá.

Zázemí pro stadion

O budovu, respektive o její pozemky nedávno projevila zájem Praha 3. Starosta třetí městské části Jiří Ptáček (TOP 09) ministerstvu financí navrhl, že ho problematické budovy zbaví. Na oplátku za bezplatný převod objektu je městská část ochotná se zavázat k demolici objektu. Volné parcely chce využít pro vytvoření zázemí stadionu Viktorie Žižkov, který se nachází hned vedle torza budovy.

„Tři roky stavba stojí a stát si s ní neví rady. Je tady zabalená jako obrovský zapomenutý balík,“ uvádí Ptáček. „Na jednání Rady MČ Prahy 3 jsem se s kolegy dohodl, že ministerstvo oslovím s nabídkou bezúplatného převodu na městskou část. Zavázali bychom se k demolici objektu, revitalizaci pozemku a využití pro sport. Vznikly by zde vstupy a zázemí stadionu Viktoria Žižkov,“ vysvětluje starosta.

Volný pozemek vedle stadionu by mohl značně zlepšit situaci klubu, který měl už v minulosti problémy získat licenci od Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Pokud chce klub hrát, musí splnit podmínky FAČR, mezi které patří i stadion s odpovídajícím zázemím i přístupovými cestami.

„Letos u FAČR Viktoria Žižkov licenci dostala, ale v podstatě výjimečně, protože podmínky v současné době nesplňuje. Jak se v minulosti rozprodaly pozemky, developeři je zastavěli tak, že v podstatě znemožnili různé příjezdové cesty na pozemek,“ vysvětluje mluvčí Prahy 3 Zuzana Křížková. V případě, že by Praha 3 získala pozemek pod současným ÚSTR, mohla by komunikace pro stadion vybudovat.

Není, kdo by rozhodl

Nabídka ze strany radnice je krok, který městská část udělala ve snaze navrhnout ministerstvu nějaké řešení patové situace. MF se ale k nabídce Prahy 3 staví celkem nezaujatě, přesněji řečeno tvrdí, že s budovou nakládat nemůže. „Hospodaření s budovou v ulici Siwiecova je v příslušnosti Ústavu pro studium totalitních režimů,“ říká mluvčí ministerstva Šimon Blecha. „Dodáváme, že nastalá situace reflektuje neekonomický požadavek ÚSTR na rekonstrukci jeho sídla,“ dodává k zakonzervované budově.

Jenže ani ÚSTR podle vyjádření mluvčí ústavu nemůže s budovou nakládat tak, jak by si vedení ústavu přálo. Kdyby se rozhodlo, že se do objektu již nevrátí, na jeho další využití už nebude mít vliv. „Budova je majetkem státu, který momentálně spravuje ÚSTR. To znamená, že s ní nemůže volně disponovat,“ říká mluvčí ÚSTR Darja Čablová. „Není tedy kompetencí vedení ÚSTR rozhodnout, co se s budovou stane, pokud by ji chtělo opustit,“ dodává mluvčí.