Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vědci z libeňského ústavu vyvinuli přístroj pro NASA. Zkoumá ledové světy ve vesmíru

Jan Bohata
  7:30
Jan Žabka z Heyrovského ústavu AV ukazuje na plánovanou misi Esa na měsíc...

Jan Žabka z Heyrovského ústavu AV ukazuje na plánovanou misi Esa na měsíc Saturnu Enceládus. (22. září 2026) | foto: ČTK

Michaela Malečková s leteckým modelem hmotnostního spektrometru Hanka. (22....
Ředitel Heyrovského ústavu Akademie věd Martin Hof po představení aktuálníh...
Zástupci Heyrovského ústavu Akademie věd představili aktuální výzkumné aktivity...
Petr Kubelík z Heyrovského ústavu AV s testovací laboratorní spektrální...
7 fotografií
Hledání mimozemských míst, kde může existovat život, měsíců Jupitera a nebo exoplanet. I na těchto kosmických misích se podílejí vědci z libeňského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR (AV ČR). Aktuální projekty a nejnovější technologický vývoj v oblasti kosmické chemie, spektroskopie a souvisejících technologií badatelé představili na včerejším setkání.

Radiačně jedno z nejnáročnějších prostředí ve Sluneční soustavě čeká vesmírnou sondu v rámci mise Europa Clipper. Její cíl představuje Europa, ledem obalený měsíc Jupitera.

Pod zmrzlým povrchem Europy se pravděpodobně nachází obrovský oceán slané kapalné vody. Za hranicemi Země tak podle badatelů lze Europu považovat za jedno z nejslibnějších míst, kde bychom v současné době mohli odhalit obyvatelné prostředí.

Skupina expertů z Libně pro americkou vesmírnou agenturu NASA, která misi Europa Clipper vede, vyvinula unikátní přístroj SELINA. Zařízení dokáže generovat a analyzovat nanočástice napodobující mikrometeority i velmi těžké molekuly.

„SELINA je rozměrově malý, ale mnohem výkonnější pomocník než kterýkoli z jeho konkurentů na světě. Jde o průlom v průzkumu ledových světů ve Sluneční soustavě,“ vysvětlil Ján Žabka, chemický fyzik z Heyrovského ústavu.

EnVision představuje další z významných vesmírných výzev, na níž se v současnosti podílejí experti z Prahy.

„Půjde o první misi, která poskytne kompletní pohled na Venuši od jejího vnitřního jádra až po její vrchní část atmosféry,“ objasňují záměr tvůrci programu z Evropské vesmírné agentury (ESA). Vodu, kyslík, stavební materiály, ale i vzácné kovy. Najít je ve vesmíru není problém pro přístroje s poetickými jmény HANKA, VESNA a ŘÍP-2.

Mimořádné rozlišení

HANKA neboli Hmotnostní Analyzátor pro Kosmické Aplikace vyniká zejména vysokým rozlišením.

„Zatímco hmotnostní přístroje, které dosud létaly do vesmíru, měly největší rozlišení tři tisíce, tento má padesát tisíc. To je podobný rozdíl, jako snažit se najít mikroby pouhým okem nebo pod mikroskopem,“ vysvětlil Ján Žabka. ESA ve 40. letech plánuje let k Enceladu, ledovému měsíci Saturnu.

Se svými proslulými vodními gejzíry má Enceladus nečekaně silný vliv na celé magnetické pole své planety. „V prostoru před Enceladem jsme objevili složitou pavučinu odražených elektromagnetických vln, které neputují jen v rovině oběžné dráhy, ale vystřelují i vysoko k severnímu a jižnímu pólu Saturnu,“ uvedl David Píša z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

Analýza zdejších vědců ukázala, že Enceladus „pumpuje“ energii do okolí obří planety. Zmiňovaná akce ESA by měla potvrdit a prohloubit poznatky z dřívějších výzkumů. Vědci z Libně by u toho opět neměli chybět.

Vesmír pro život, pod tímto názvem funguje kosmická strategie pod záštitou AV ČR. Řeší 21 témat v pěti směrech. Dálkové pozorování Země, počasí a klimatických změn, průzkum Slunce a Sluneční soustavy, výzvy a rizika kosmického prostředí či výzkum vzdáleného vesmíru a vývoj kosmických technologií.

„Program spoluvytváří mezioborovou komunitu, která řeší komplexní kosmické projekty,“ představil záběr bádání Jiří Svoboda z Astronomického ústavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...

První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Vědci z libeňského ústavu vyvinuli přístroj pro NASA. Zkoumá ledové světy ve vesmíru

Jan Žabka z Heyrovského ústavu AV ukazuje na plánovanou misi Esa na měsíc...

Hledání mimozemských míst, kde může existovat život, měsíců Jupitera a nebo exoplanet. I na těchto kosmických misích se podílejí vědci z libeňského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd...

24. září 2026  7:30

Reprezentační kapitolu uzavřela, teď může zkoumat tabulky. Kam až míří Hanušová?

Alena Hanušová před svou derniérou v českém reprezentačním dresu proti...

Na předsezónní tiskové konferenci Chance Ženské basketbalové ligy (ŽBL) se Alena Hanušová ještě krátce vrátila k zářijovému světovému šampionátu v Berlíně, kde definitivně uzavřela svou reprezentační...

24. září 2026  6:15

Čtyři debakly. Slavisté smetli Opavu, Pardubice deklasovaly Olomoucko

Jaromír Bohačík ze Slavie atakuje opavský koš, brání Filip Zbránek.

Basketbalisté Slavie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114:81. Vysoké výhry si připsaly také další týmy. Pardubice zvítězily na prostějovském hřišti Olomoucka 100:54, Ústí nad Labem...

23. září 2026  22:17,  aktualizováno  22:33

Bulovka má kvůli dětem z Újezdu plné infekční oddělení, další pacienty nepřijímá

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Infekční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka naplnili pacienti v souvislosti s hromadným výskytem salmonelózy mezi dětmi z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Nemocnice proto další pacienty...

23. září 2026  15:58,  aktualizováno  20:01

Baník se v MOL Cupu spasil až v prodloužení, proti Kladnu rozhodl Jurečka

Momentka z českého fotbalového poháru MOL Cupu Kladno - Baník Ostrava

Ostravští fotbalisté v dohrávce 3. kola domácího poháru MOL Cup zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2:1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skyba,...

23. září 2026  18:59

Brigáda jako past. K čemu je dotazník pro rodiče a na co dávat pozor, radí odborníci

Premium
ilustrační snímek

Mladí často pracují bez smlouvy, zaškolení nebo dovolených. Pomoci mohou tipy, na co si dát při hledání přivýdělku pozor, a nově také speciální dotazník pro rodiče.

23. září 2026

Nepovedená? Spíše ohavná. Kontroverzní socha budila rozpaky, osud má zpečetěný

Premium
Socha královéhradeckého starosty Františka Ulricha - V popředí Gočárův...

Jen osm měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko salon republiky. Hradec Králové ji po kritice...

23. září 2026  16:15

Židlický jr. vyměnil zámoří za Slavii. Tvaruje ho Eliáš, s tátou řeší spíš ryby

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Třeba bude stejně jako táta jednou svými výkony zvedat diváky ze židlí. Po českých kluzištích po letech krouží hráč se jmenovkou Židlický. Syn mistra světa Adam nastupuje za prvoligovou Slavii, kam v...

23. září 2026  16:06

Enormní zájem vyprodal prohlídky Průmyslového paláce. Budou další, ale dražší

Osmnáct let po ničivém požáru se pražské Výstaviště v Holešovicích vrátí do...

Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci otevře. Nejprve médiím, v pátek pak veřejnosti. Vstupenky na omezený počet komentovaných prohlídek však vzali lidé útokem....

23. září 2026  15:12

Výbuch ve vlašimské zbrojovce. Jeden zraněný, další člověk má potíž se sluchem

Sellier & Bellot ve Vlašimi

Ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot se ráno ozval výbuch. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Nebezpečí nehrozí, policie případ prověřuje jako pracovní úraz,...

23. září 2026  11:22,  aktualizováno  14:16

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

23. září 2026  14:11

Za nevolností školáků z Újezdu je salmonelóza, potvrdila hygiena. Nemocných jsou stovky

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Uvedla to mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Nemocných je podle jejích...

23. září 2026  12:46,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde