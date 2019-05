Na D11 před Prahou je úsekové měření, má zklidnit dopravu v omezení

Úsek mezi sjezdem na Jirny a Prahou je letos prvním dálničním úsekem, kde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kamery úsekového měření nainstalovalo. V místě se nyní opravuje jízdní pás ve směru do Prahy, doprava v obou směrech je tak svedena do druhého jízdního pásu.

Kvůli stavbě je rychlost omezená na 80 kilometrů za hodinu.

„Cílem není pořídit do obecních rozpočtů peníze navíc. Naším ideálem by bylo, kdyby nepadla jedna jediná pokuta a my jsme to měli jen jako nástroj zklidnění dopravy. Kamery jsou umístěné transparentně a viditelně na velkém stožáru,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Úsek podle něj bude jasně označený značkou omezující rychlost na 80 kilometrů za hodinu, před kamerami bude také značka upozorňující na měřený úsek.

Kamery jsou na začátku a konci opravovaného úseku. Není použitý žádný radar, výpočet průměrné rychlosti zabezpečuje software podle dat pořízených kamerami. Sankce za případné přestupky bude rozesílat obec s rozšířenou působností, v tomto případě by mělo jít o Prahu.

Dálnice D11 před Prahou není jediným dálničním úsekem, kde letos ŘSD počítá s instalací kamer úsekového měření. V létě by se měly kamery objevit například na D1 v opravovaném úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi v obou směrech nebo mezi Souticemi a Loktem. S měřením se počítá také mezi Velkým Beranovem a Měřínem a u Velkého Meziříčí.

Podle dostupných statistik většina řidičů omezenou maximální rychlost v opravovaných úsecích dálnice dodržuje.

Například na dálnici D1 v roce 2017 překročilo povolenou rychlost 80 km/h v omezení mezi 48. a 55. kilometrem maximálně o pět kilometrů v hodině patnáct procent řidičů, rychleji než 85 km/h jelo pět procent řidičů a rychleji než 93 km/h pouze 1,2 procenta aut.