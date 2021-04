Usedlost Cibulka má nového majitele, promění se v dětský hospic

Podle spoluzakladatele nadace Ondřeje Vlčka je realistické všechny práce dokončit do roku 2026. „Bude to přesně 200 let poté, co byl areál v největším rozkvětu díky jeho tehdejšímu majiteli, hraběti Leopoldovi Linhartovi Thun-Hohensteinovi,“ vysvětlil.

Historie usedlosti však sahá až do 14. století. Nadaci se podařilo získat celý areál o rozloze 11 595 metrů čtverečních, včetně nedalekého Čínského pavilonu.



O odkoupení usedlosti se dříve zajímala i Praha 5. Ta měla areál pořídit za 105 milionů korun, majitel však nakonec prodej zrušil. Vedení městské části napsal, že o odkoupení jedná s jiným zájemcem.

Dnes původní majitel Oldřich Vaníček vysvětlil, že usedlost nabídl nadaci kvůli tomu, že má s místem na rozdíl od Prahy 5 jasný záměr. Původně měl Vaníček v plánu se svým synem v usedlosti vybudovat hospic pro přestárlé pacienty, z toho však sešlo kvůli synově smrti.

„Tím, že se usedlost Cibulka změní na útočiště pro těžce nemocné děti, navíc zároveň vzdám i poslední poctu svému zemřelému synovi a jeho snaze pomáhat svým bližním,“ řekl Vaníček pro ČTK.

Nadace rodiny Vlčkových @NadaceV Tento týden jsme oficiálně oznámili vznik Nadace rodiny Vlčkových (NRV) – organizace s jasně vytýčeným cílem pomáhat dětem se závažným onemocněním a jejich rodinám. V našem blogu se můžete dočíst víc o tom, co nás k tomu vedlo a jak to celé probíhalo. https://t.co/E6xYK7c3WE oblíbit odpovědět

Noví majitelé se rozhodli nyní chátrající Cibulku proměnit v dětský hospic a paliativní středisko s odbornou péčí. „Díky blízkosti Fakultní nemocnice Motol, své rozloze a krásnému okolí je usedlost ideální pro péči o vážně nemocné dětské pacienty a jejich rodiny,“ uvedla lékařka Katarína Vlčková.



Zakladatelé největší české soukromé nadace si přejí, aby objekt sloužil i široké veřejnosti. V usedlosti má proto vzniknout komunitní a vzdělávací centrum s kavárnou.



Lékařka Katarína Vlčková si přeje, aby projekt vedl i k přirozenému propojování veřejnosti s rodinami vážně nemocných dětí, kterým bude středisko sloužit.



Jak bude usedlost po renovaci vypadat, se zatím neví. Její budoucí podobu odhalí až výsledek architektonické soutěže, kterou nadace vypisuje.



„Rekonstrukci pojmeme zodpovědně s respektem k historii celého areálu a svébytnému duchu tohoto místa. Jsme nadšeni potenciálem, který Cibulka skýtá, a věříme, že se nám podaří skloubit zachování její historické hodnoty s požadavky na špičkové zdravotnické zařízení 21. století,“ vysvětlil své plány Ondřej Vlček.

Noví majitelé chtějí k renovaci Cibulky přistoupit co nejvíce transparentně. Budou proto všechny změny a plány týkající se usedlosti zveřejňovat na webu novacibulka.cz. Zástupci nadace budou udržovat kontakt s komunitami, které se o místo dlouhodobě zajímají. Cílem je začlenit Cibulku tak, aby byla prospěšná co nejvíce lidem.

Vlčkovi vložili do nově vzniklé nadace aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Zhruba třetina částky je určena na nákup a rekonstrukci usedlosti Cibulka a první fázi provozu celého objektu a nadace. „Zbylá část jmění bude určena jako jistina na investice, z jejichž výnosů se bude průběžně a dlouhodobě financovat veškerý provoz nadace,“ uvádí se v tiskové zprávě.

V opuštěné usedlosti několikrát pobývali squateři. Mezi lety 2012 a 2015 měli s majitelem uzavřenou smlouvu. V usedlosti tehdy prováděli nejnutnější opravy a zároveň pořádali kulturní akce a workshopy.



Od majitele nakonec dostali výpověď, kterou odmítli přijmout. Podle svých slov se báli o další osud památky, která je na seznamu nejohroženějších pražských památek. Squatery tehdy vystěhovala policie.



Policie vyvedla squatery z usedlosti Cibulka: