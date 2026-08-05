Znovu rozhodne Krajský soud v Praze. Podle ústavních soudců musí zohlednit nejlepší zájem dětí.
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„Krajský soud svým rozhodnutím přenesl povinnost zajišťovat dopravu dětí výhradně na matku, aniž se zároveň zabýval dopady tohoto rozhodnutí na samotné děti. Je přitom zřejmé, že stráví-li matka podstatnou část doby určené ke styku řízením automobilu, společný čas s dětmi nutně utrpí na kvalitě: rodina jednak stráví významný díl aktivního styku v autě, jednak bude následný styk ovlivněn únavou spojenou s cestováním,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy.
Někdejší partneři spolu mají tři děti, osmiletou dceru a šestiletá dvojčata. Nežijí spolu od roku 2020, kdy se těhotná žena s tehdy dvouletou dcerou odstěhovala bez mužova souhlasu ze společné domácnosti ke svým rodičům.
Děti byly nejprve ve výlučné péči matky, potom ve střídavé péči s týdenním intervalem, poté v asymetrické péči, kdy u matky zůstávaly každý druhý týden od středy do neděle a rodiče si je předávali v půli cesty na čerpací stanici.
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Krajský soud v Praze ale nakonec rozhodl o výlučné péči otce. Matce děti svěřil jen na tři víkendy v měsíci, ovšem musí zajišťovat dopravu a platit alimenty. Krajský soud zohlednil například skutečnost, že to byla právě matka, kdo se odstěhoval 300 kilometrů daleko. Ženiny námitky, že ji k rozhodnutí vedly závažné důvody, krajský soud neuznal.
Podle ústavních soudců ovšem krajský soud přesvědčivě neodůvodnil, proč má být zvolená úprava péče v nejlepším zájmu dětí. Z provedeného dokazování včetně přímého rozhovoru s dětmi přitom vyplynulo, že by si přály vyrovnanější rozsah péče obou rodičů.
Nález také uvádí, že úprava péče nesmí být primárně sankcí pro jednoho z rodičů.
„Tam, kde cestování dosahuje rozsahu, jejž jediný člověk nedokáže zvládat bez vyčerpání znehodnocujícího samotný styk, přestává jít o legitimní zohlednění příčiny vzdálenosti a stává se z něj nepřiměřené břemeno, které ve svém důsledku dopadá k tíži dětí,“ rozhodl Ústavní soud.
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Zároveň soud připomněl, že nová právní úprava od začátku roku už nezná jen tři základní modely péče - výlučnou, střídavou a společnou.
Soudy mají usilovat o ideální rozdělení péče, které odpovídá konkrétním okolnostem, aniž by musely typ označit nějakou „nálepkou“.