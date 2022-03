Na Úřad vlády přišel s pistolí a noži. Soud teď muži nařídil léčbu

Rozhodnutí je pravomocné. Tomáš S. tak zůstává v Bohnicích, kde je hospitalizovaný od svého zadržení ve Strakově akademii, tedy bezmála čtyři měsíce.

K soudu ho přivezla policejní eskorta. Vysoký muž v obleku a naleštěných lakýrkách připomínal vizáží advokáta, snad jen s tím rozdílem, že měl na rukou pouta. Na prstech měl velké prsteny, které si podle svých slov vzal pro štěstí.

Na dotaz iDNES.cz, proč loni na podzim přišel na Úřad vlády s několika zbraněmi, Tomáš S. uvedl, že „to byla taktická výbava každého důstojníka“. Svého jednání nelitoval.

Podle policie se incident stal 24. listopadu kolem poledne. „Na Úřad vlády přišel muž a chtěl předat dopis konkrétní osobě. Pracovnice Úřadu vlády ho upozornila, že dopis musí nechat na recepci, což se mu nelíbilo, začal se vulgárně vyjadřovat a byl agresivní,“ sdělil tehdy pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

Členové ochranné služby Tomáše S. upozornili, aby se choval slušně, a on si sáhl pro zbraň. „Rychle zareagovali a muže za pomocí donucovacích prostředků zpacifikovali a zadrželi. Následně bylo zjištěno, že se jedná o plynovou pistoli, a že má u sebe více zbraní, jako nože a podobně,“ dodal mluvčí.

Případ medializoval tehdejší premiér Andrej Babiš, který ve videu na Facebooku uvedl, že se ho pokusil napadnout ozbrojený muž. Na fotografii ukázal, co všechno měl pachatel s sebou.

2. prosince 2021

Tomáš S. byl podezřelý z trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za což by mu hrozil až šestiletý trest odnětí svobody.

„V uvedené věci policejní orgán po provedení znaleckého zkoumání pachatele a provedení dalších úkonů trestního řízení rozhodl o odložení věci. Důvodem byla zjištěná nepříčetnost pachatele v době spáchání činu,“ sdělil iDNES.cz Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.

„Zároveň byl státním zástupcem podán k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na uložení ochranného léčení ústavní formou, neboť znalcem bylo konstatováno, že pobyt pachatele na svobodě je nebezpečný,“ doplnil žalobce.

Duševní porucha s bludy

Soudkyně Olga Kalašová v pondělí vyslechla psychiatričku, která Tomáše S. po zadržení vyšetřovala. Lékařka uvedla, že muž trpí organickým syndromem s bludy a v době, kdy se s ním setkala, neměl na svoji chorobu náhled.

Upozornila na to, že kdyby zůstal na svobodě, mohlo by se stát, že přestane brát léky a znovu se dopustí podobně nebezpečného jednání.

„Je mi to jasný,“ uvedl k tomu posuzovaný muž, který má podle psychologa podprůměrnou inteligenci - IQ 82.

Tomáš S. i jeho právní zástupce s návrhem na ústavní psychiatrickou léčbu souhlasili. Poté, co ji soudkyně vyhlášeným usnesením nařídila, se všechny strany vzdaly práva podat proti rozhodnutí stížnost.

„Problém, který máte, jste samozřejmě nijak nezavinil. Může za to hlavně (dřívější) chemoterapie, kterou jste prodělal. Stalo se to, co se stalo, a tím jste se bohužel stal pro společnost nebezpečným. To ale neznamená, že to tak bude pořád. Pokud se budete řádně léčit, tak může dojít k tomu, že už nebude potřeba ústavní léčba a bude stačit ambulantní, ale k tomu potřebujete určitý proces, který bude nějakou dobu trvat,“ řekla v jednací síni soudkyně spoutanému muži.

Zároveň rozhodla, že zbraně, které si Tomáš S. tehdy na Úřad vlády přinesl, tedy plynová pistole, zásobník, lovecký nůž a házecí nůž se třemi čepelemi, propadnou státu.