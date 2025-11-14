Ve skladové hale se prorazil barel s chemikálií, evakuovali desítky lidí

  14:33
V Rudné u Prahy museli evakuovat skladovou halu poté, co tam unikla neznámá chemikálie při manipulaci s barelem. Objekt opustilo 28 lidí. Jeden člověk, který se látky nadýchal, skončil v péči záchranné služby. Incident se obešel bez zranění.

„Na místě jsme zasahovali, protože tam došlo k poškození barelu s chemickou látkou. Hasiči provedli prvotní zásah, ale samotnou likvidaci té látky bude zajišťovat specializovaná firma,“ řekla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Proražený barel s chemikálií způsobil evakuaci 28 lidí ze skladové haly v Rudné u Prahy, jednoho člověka ošetřili záchranáři na místě. (14. listopadu 2025)
Podle serveru Novinky.cz by se mělo jednat o žíravinu.

„Preventivně došlo k evakuaci 28 osob, protože nad skladovými prostory byly i kanceláře. Jedna nadýchaná osoba byla předána do péče záchranářů,“ dodala.

V laboratoři Zentivy unikla nebezpečná chemikálie, likvidovali ji hasiči

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové se zřejmě ve skladové hale protrhlo dno při manipulaci s barelem.

„Situace se nakonec obešla bez zranění. Pacienta jsme vyšetřili, nicméně neměl žádná viditelná poranění. Nebyl tak potřeba převoz do nemocnice a pacient po vyšetření zůstal na místě,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:37

Odstranili sochu, která u Stavovského divadla budila rozpaky. Vytvořila ji žačka Dalího

Sochařka Anna Chromy u svého díla Plášť svědomí. To od roku 2000 stálo u...

Praha 1 nechala ve středu odstranit sochu nazývanou Il Commendatore či Plášť svědomí, která stála v Železné ulici před vchodem do Stavovského divadla. Informovala o tom mluvčí městské části Karolína...

13. listopadu 2025  15:50

