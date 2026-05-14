Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program

Vyhlášený Únětický pivovar slaví 15 let od uvaření první várky. K výročním oslavám si pro návštěvníky připravil vedle tradičního naražení sudu i program plný kulturních a soutěžních akcí. Závěr slavností bude patřit vystoupení zpěvačky Kláry Vytiskové.
Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012) | foto: Profimedia.cz

„Patnáct let vaříme poctivé pivo. Patnáct let držíme kurz. A teď to spolu pořádně odpálíme,“ zní vřelá pozvánka na slavnosti, které se v Úněticích budou konat 16. května mezi 13. až 22. hodinou.

Program zahájí tradiční naražení výroční nefiltrované 10,7°, která je jednou z vyhlášených specialit pivovaru.

„Program, co má říz“

13:00 – Naražení výroční nefiltrované 10,7°

14:30 – Vystoupení únětické zuš na pódiu

15:30 – On-line pivní ne pivní kvíz

16:00 – Vyhlášení únětických štamgastů

17:00 – uKÚŽE Únětické šelmy, ukulele energie a nakažlivá radost

19:00 – Charitativní tombola pro úsměvy

19:30 – Finále: Klára Vytisková & VEGA

Mezi kulturní akce, které doplní harmonogram dne, bude patřit vystoupení žáků únětické základní umělecké školy. Následovat po nich budou o něco zkušenější hudebníci z kapely uKÚŽE, kteří odpoledne obohatí hrou na basové ukulele, kytaru, housle, djembe, cajon, banjolele a saxofon.

Hudební okno a i celou oslavu výročí zakončí zpěvačka Klára Vytisková se svým albem VEGA.

První zmínky o vaření piva v Úněticích pochází z 16. století, přesto se však historikové shodují, že byl pivovar postaven až v roce 1710. Během druhé světové války byl provoz přerušen a i přes krátké obnovení v roce 1945 byl po čtyřech letech zcela ukončen.

V březnu 2010 začaly první práce na projektu Znovuzrození Únětického pivovaru, přičemž obec se dočkala první pivní várky 15. května.

Pivovar mimo jiné vaří i 10°, 12° a nealkoholické pivo Únulka. Součástí podniku je i rozsáhlý pivovarský hostinec.

