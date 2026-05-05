Nikoho nemám, jen matku. Muž chtěl skočit z mostu, strážníci mu to rozmluvili

  17:49
Úmysl ukončit život skokem z mostu rozmluvili třicetiletému muži pražští strážníci. Oznámení o člověku stojícím za zábradlím v Průmyslové ulici obdrželi po páté hodině ráno. Empatičtí členové hlídky ho rychle přesvědčili, aby přelezl zpět do bezpečí. Zoufalý muž se jim následně svěřil, že ho do situace přivedly pocity osamělosti. Do péče si ho převzala záchranná služba.

V sobotu 2. května na městskou policii zavolal řidič, který viděl na mostě v Průmyslové ulici postavu, která stála za zábradlím. „Na zábradlí stál někdo na druhé straně. Zpanikařil jsem a projel Hloubětínem,“ uvedl svědek.

Sebevražedné myšlenky: kam zavolat pro pomoc

Linka první psychické pomoci – 116 111

Pražská linka Důvěry – 222 580 697

Centrum krizové intervence v Bohnicích (CKI) – 284 016 110

Hlídka dorazila k třicetiletému muži, který se nakláněl do volného prostoru. „Pojďte na druhou stranu, popovídáme si a vyřešíme to. Pokusíme se vám pomoct. Pojďte, dole za chvilku začnou chodit děti do školy,“ uklidňovala muže vlídným hlasem strážnice.

„Celý zásah byl krátký, strážnice začala mluvit a muž přelezl na druhou stranu. Pak přijela záchranná služba, která ho z preventivních důvodů odvezla do nemocnice,“ popsal mluvčí pražské městské policie Zdeněk Modálek.

Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron

Jak uvedli strážníci, rozrušený muž se během následného rozhovoru svěřil, že jeho procházka posilněná alkoholem skončila na mostě, protože si ve svém věku již nedokáže najít partnera, přátele a jediný, koho má, je jeho matka. Hlídce se postupně podařilo dotyčného uklidnit a v pořádku předat posádce záchranné služby.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
