Šlo neštěstí předejít? Taky bych to neubrzdil, říká kolega tramvaják k úmrtí dívky

Jana Sobíšková
  12:34
Tragická březnová nehoda, při níž v Praze na Břevnově zemřela pod koly tramvaje desetiletá školačka, rozvířila debatu o tom, jestli neštěstí šlo předejít a jaká preventivní opatření by mohla v budoucnu bezpečnost dětí u škol posílit.
Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026)

Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Pieta za zesnulou spolužačku na dvoře základní školy Marjánka v Praze 6. (25....
Podle pedagogů ZŠ Marjánka, kterou sražená dívka navštěvovala, se tramvaje po Bělohorské řítí příliš rychle. Byli by tedy pro snížení rychlosti, stejně jako pro umístění semaforů aspoň na některé přechody. Chodec má totiž před tramvají přednost jen v případě, kdy mu svítí zelená.

Ačkoliv se žáci pravidelně účastní dopravní výchovy, učitelé by si pro ně přáli bezpečnější školní okolí. Dopravní podnik (DPP) však zatím žádná opatření nechystá.

Událostí, při které došlo k prvnímu letošnímu úmrtí chodce pod tramvají, se nadále zabývají kriminalisté. Redaktorka iDNES.cz v pondělí zjišťovala, jak může vyšetřování dopadnout.

Škola se rozloučila s dívkou, kterou usmrtila tramvaj. Pietní místo zrušila

„Stačí dodržovat základní a velmi jednoduché pravidlo – před přecházením tratě je nezbytné, aby se chodec vždy podíval vlevo a vpravo a přesvědčil se, že mu nic nehrozí a může bezpečně přejít na druhou stranu,“ apeloval po nehodě mluvčí pražského Dopravního podniku Daniel Šabík na chodce.

Podle jeho slov zmíněný úkon zabere maximálně dvě sekundy, které ale můžou zachránit zdraví nebo život. „Pokud chodec nemá jistotu, že může bezpečně přejít, je zcela logické, že má počkat, až vozidla odjedou a on může bezpečně přejít,“ podotkl mluvčí.

13. března 2026

Ani zkušený řidič by srážce nezabránil

Desetiletá dívka, která za chybu zaplatila životem, skutečně neměla přehled – po vystoupení z tramvaje nemohla vidět, že v protisměru jede jiná souprava a vstoupila jí do cesty. Zda měla v tu chvíli na uších sluchátka, ale také jestli blížící se tramvaj zvonila, stejně jako všechny další okolnosti nehody, stále zjišťuje policie.

Podle zjištění redakce řídil tramvaj mladý šofér, který se po nehodě zhroutil, nyní už ale opět chodí do práce. „Nejdřív jsem si pomyslel, že kolega v tom místě mohl víc předvídat, a schválně jsem se na to soustředil, zpomaloval, cinkal. Ale když jsem míjel tramvaj, došlo mi, že i když koukám a mám ruku na brzdě, stejně bych nestihl zastavit,“ řekl redakci iDNES.cz řidič tramvaje, který místem také pravidelně jezdí.

Jediné, co dopravce v reakci na tragické úmrtí dítěte dosud udělal, bylo polepení některých tramvají čísly 0:1, má jít o letošní skóre a připomenutí toho, že tramvaj nad chodci vítězí.

Tato verze sedm let staré kampaně Neskákej mi pod kola, vyvolala také diskusi, a to jestli není příliš tvrdá a neohleduplná vůči pozůstalým. Matka zesnulé dívky se podle zjištění redakce hned po tragédii vrátila zpět na Ukrajinu. Odtud před rokem a půl utekla před válkou do Prahy. Tuto kampaň nyní tedy nevidí.

Jsou i speciální situace

Pražští kriminalisté zatím úmrtí dítěte dál vyšetřují. „Stále to řeší kriminální služba, vyslýchá svědky, prohlíží kamerové záznamy,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že se zatím vůbec nedá předvídat, jestli šetření bude uzavřeno jako vina dítěte či řidiče tramvaje.

0:1, tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody

„Platí pravidlo, že tramvaj má přednost před chodcem i na přechodu pro chodce, což je uvedeno přímo v zákoně o provozu na silničních komunikacích,“ přiblížil Jan Bunganič z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.

V případě nehody se však podle jeho slov individuálně posuzuje, zda řidič tramvaje neporušil jiná pravidla zákona o silničním provozu či opatrnost, například jestli nejel rychle, nepřizpůsobil svou jízdu danému místu či nedal zvukové znamení.

„Zároveň se však posuzuje také zavinění poškozeného, který porušil zákon zcela určitě, nedal přednost tramvaji. Posuzuje se, zda se rozhlédl, zda nebyl oslněn světlem,“ popsal Bunganič.

24. února 2026

Nedání přednosti tramvaji je podle něj zásadní pro posouzení odpovědnosti samotného poškozeného, zvlášť pokud je příčinou nehody jeho nepozornost. Ve specifické situaci a při souhře více skutečností se pak může při střetu s chodcem jako viník ukázat řidič.

„Umím si například představit nehodu na exponované zastávce u Vítězného náměstí v Praze 6, a to před rekonstrukcí zastávek. Tramvaj mohla být třeba zakryta nákladním vozem a chodec ji neviděl – i když měl předpokládat nebezpečí, ale řidič tramvaje nedal zvukové znamení při odjezdu ze zastávky,“ popsal Bunganič. Tento problém byl už podle jeho slov vyřešen novým systémem přechodů a instalací zábradlí.

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

Nosil u sebe sekeru i nože. Policie varuje před mužem hledaným kvůli vraždě

Policisté zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26....

Policisté varují veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je...

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku" je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

OBRAZEM: Důstojnost, vnitřní síla a noblesa. Před 30 lety Alžběta II. oslnila Česko

Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996....

Před rovnými 30 lety britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Z hlavního města, kde se dočkala přijetí na Pražském hradu u Václava Havla, následovaly její...

Klobása v housce za 180, na trdlo vystojíte frontu. Prošli jsme velikonoční trhy v Praze

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)

V dolní části Václavského náměstí skupinky turistů postávají v hloučcích, jedni drží kelímek se zeleným pivem, další netrpělivě přešlapují ve frontě na trdelník nebo hranolky. Velikonoční trhy v...

31. března 2026  12:06

Praha koupila klíčové pozemky pro novou tramvajovou trať, zčásti bude unikátní

Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová

Pražští zastupitelé schválili odkup klíčových pozemků od Českých drah (ČD) pro stavbu nové tramvajové trati. Ta počítá s výstavbou šesti nových zastávek, první spoje by tudy mohly projet už příští...

31. března 2026  11:34

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:03

Na ruské středisko v Praze útočil cizinec, čin téměř rok plánoval

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

Zápalné lahve na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražské Bubenči hodil minulý týden cizinec. Uvedla to policie s tím, že muž se sám přihlásil. Svůj čin plánoval.

31. března 2026  9:48,  aktualizováno  9:56

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku" je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

31. března 2026  6:02

Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska potvrdili roli favorita a v nejkratším možném termínu postoupili do semifinále extraligy. Vítězové základní části ve třetím čtvrtfinálovém souboji porazili ve své hale...

30. března 2026  21:30,  aktualizováno  22:08

USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Karolína Petlanová hledá prostor pro přihrávku během čtvrtfinále Chance ŽBL.

Basketbalistky USK Praha i díky triple doublu kapitánky Valériane Ayayiové suverénně vyhrály v ligovém play off i druhé čtvrtfinálové utkání s Hradcem Králové. Francouzská křídelnice se na domácí...

30. března 2026  21:10

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

Podezřelý z vraždy byl zadržen v Polsku

Muže podezřelého z vraždy ženy, jejíž ohořelé tělo našli hasiči při likvidaci požáru v pražské Michli, zadrželi policisté v Polsku. Informovali o tom v pondělí na síti X. Dopadnout nebezpečného...

30. března 2026  18:26,  aktualizováno  20:46

Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před...

Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to...

30. března 2026  20:36

