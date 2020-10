Na louce na Sedlčansku stojí jukebox, turistům hraje metal i mantry

Skulpturu jukeboxu na ocelovém piedestalu a s šesti metrovým stožárem na amplion představil umělec Krištof Kintera v sobotu 3. října.

Dílo představil poprvé před sedmi lety v Bratislavě a od té doby ho vystavoval po celém světě. Na louce nedaleko osady Zrůbek na Sedlčansku už by měl zůstat nastálo.

„Najít pro jukebox stálé místo v přírodě nám přišlo od počátku jeho vzniku jako nejlepší nápad. Public Jukebox už svojí podstatou jakéhosi koncentrátu kultury ostře kontrastuje s odlišnou povahou krajiny a přírody. Stoje na louce u lesa působí šaramantně nepatřičným dojmem,“ popsal svůj záměr Krištof Kintera.



Dílo bylo se souhlasem obecního úřadu Svatý Jan umístěno na soukromém pozemku. Přístupné je na zelené turistické trase, která propojuje osadu Zrůbek s nedalekou vsí Hojšín.

„Panu Kinterovi se ze všech našich pozemků líbila tato louka, která je jinak neúrodná. Výhodou je, že je to na turistické stezce a nedaleko parkoviště. V okolí je několik poutních míst, tak tohle by mohlo být poutní místo pro mladé,“ uvedl spolumajitel bezpečnostní agentury D.I. SEVEN Pavel Hlaváček, kterému pozemky patří.



V jukeboxu je uloženo sto skladeb různých žánrů, které si mohou turisté pusti. Mimo jiné severský speed metal, poezie, rock a některé skladby jsou hrané pozpátku. V nabídce má jukebox i zvukové koláže.

Provoz díla zajišťují sluneční paprsky a ve 22. hodin se vypíná. Aby jeho provoz příliš nenarušoval okolní klid, byla hlasitost hudby oproti jiným místům, kde byl v průběhu let jukebox vystaven, snížena.

Kintera je dále autorem například pomníku sebevrahům pod Nuselským mostem. V roce 2017 měl výstavu v pražské Galerii Rudolfinum s názvem Nervous Trees.