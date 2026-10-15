Ulici u Strossmayerova náměstí pokryla pestrá malba, na níž se vyřádili i školáci

Barevné obrazce, geometrické tvary a postavy nyní zdobí Antonínskou ulici v Praze 7. Na její proměně spolupracovali žáci 5. až 8. tříd Základní školy Strossmayerovo náměstí s výtvarníkem Jakubem Karlíkem.
Ulice se tak stala čtvrtým místem, které městská část v rámci projektu asfalt art nechala barevně upravit.
Přípravy začaly už ve druhém pololetí minulého školního roku. Děti nejprve přemýšlely, jak by mohl prostor v okolí jejich školy vypadat. Inspiraci hledaly také při návštěvě Národní galerie.
Následně ve škole vytvářely vlastní kresby, koláže a velkoformátové malby, které posloužily jako podklady pro výslednou podobu ulice.
Samotná realizace se uskutečnila v září. Žáci při ní mohli sledovat práci výtvarníka a také se přímo zapojit do malování.
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„Děti mají k místu, kudy chodí do školy, velmi blízký vztah a jejich pohled může veřejnému prostoru dát úplně jinou energii. Mám radost, že jsou to právě místní děti, které se podílely na návrhu, jak má ulice, kterou se denně pohybují, vypadat,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Antonínská ulice představuje důležitou pěší spojnici mezi Strossmayerovým náměstím a stanicí metra Vltavská.
Nachází se také v bezprostřední blízkosti základní školy. Barevné prvky mají podle radnice prostor nejen oživit, ale také jej zpřehlednit a zpříjemnit pohyb chodcům.
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„Na projektu je mimo jiné cenné právě propojení umění, dětí a veřejného prostoru,“ uvedla místostarostka Prahy 7 pro kulturu, sport a sousedské vztahy Hana Třeštíková. Podle ní si školáci mohli vyzkoušet celý proces vzniku výtvarného díla od prvních návrhů až po jeho realizaci.
Za výslednou podobou malby stojí výtvarník Jakub Karlík, který se věnuje street artu, grafice a designu. S Prahou 7 spolupracoval již při úpravách ulic Rajská, Plynární a Jablonského. Podílel se také na vizuální podobě hřiště a sportoviště Spot Holešovice.
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Projekt asfalt art využívá barevné nátěry nanášené přímo na povrch komunikací. Podle radnice jde o způsob, jak měnit podobu veřejných prostranství bez rozsáhlých stavebních zásahů. Cílem je především oživit okolí škol a vytvořit příjemnější prostředí pro chodce.