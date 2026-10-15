Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ulici u Strossmayerova náměstí pokryla pestrá malba, na níž se vyřádili i školáci

Autor:
  12:08
Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...

Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka Jakuba Karlíka a žáků ZŠ Strossmayerovo náměstí. | foto: Kubo Krížo

Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...
Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...
Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...
Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...
7 fotografií
Antonínská ulice v Praze 7 dostala novou podobu. Chodník a vozovku pokryly barevné obrazce, na jejichž návrhu se podíleli žáci nedaleké základní školy. Městská část tak pokračuje v projektu asfalt art, kterým chce oživit veřejná prostranství v okolí škol a přispět k bezpečnějšímu pohybu chodců. Podobné malby už vznikly ve třech dalších ulicích.

Barevné obrazce, geometrické tvary a postavy nyní zdobí Antonínskou ulici v Praze 7. Na její proměně spolupracovali žáci 5. až 8. tříd Základní školy Strossmayerovo náměstí s výtvarníkem Jakubem Karlíkem.

Ulice se tak stala čtvrtým místem, které městská část v rámci projektu asfalt art nechala barevně upravit.

Přípravy začaly už ve druhém pololetí minulého školního roku. Děti nejprve přemýšlely, jak by mohl prostor v okolí jejich školy vypadat. Inspiraci hledaly také při návštěvě Národní galerie.

Následně ve škole vytvářely vlastní kresby, koláže a velkoformátové malby, které posloužily jako podklady pro výslednou podobu ulice.

Samotná realizace se uskutečnila v září. Žáci při ní mohli sledovat práci výtvarníka a také se přímo zapojit do malování.

Krása města v pohybu. V Ruzyni vzniká obří mural, bude třetí nejdelší v Evropě

„Děti mají k místu, kudy chodí do školy, velmi blízký vztah a jejich pohled může veřejnému prostoru dát úplně jinou energii. Mám radost, že jsou to právě místní děti, které se podílely na návrhu, jak má ulice, kterou se denně pohybují, vypadat,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Antonínská ulice představuje důležitou pěší spojnici mezi Strossmayerovým náměstím a stanicí metra Vltavská.

Nachází se také v bezprostřední blízkosti základní školy. Barevné prvky mají podle radnice prostor nejen oživit, ale také jej zpřehlednit a zpříjemnit pohyb chodcům.

OBRAZEM: Plavkyně, superhrdinové nebo feminismus. Prohlédněte si pražské muraly

„Na projektu je mimo jiné cenné právě propojení umění, dětí a veřejného prostoru,“ uvedla místostarostka Prahy 7 pro kulturu, sport a sousedské vztahy Hana Třeštíková. Podle ní si školáci mohli vyzkoušet celý proces vzniku výtvarného díla od prvních návrhů až po jeho realizaci.

Za výslednou podobou malby stojí výtvarník Jakub Karlík, který se věnuje street artu, grafice a designu. S Prahou 7 spolupracoval již při úpravách ulic Rajská, Plynární a Jablonského. Podílel se také na vizuální podobě hřiště a sportoviště Spot Holešovice.

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď namaloval nový

Projekt asfalt art využívá barevné nátěry nanášené přímo na povrch komunikací. Podle radnice jde o způsob, jak měnit podobu veřejných prostranství bez rozsáhlých stavebních zásahů. Cílem je především oživit okolí škol a vytvořit příjemnější prostředí pro chodce.

Líbí se vám barevné malby na chodnících a silnicích v Praze?

celkem hlasů: 5
Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Liblice

Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...

Ulici u Strossmayerova náměstí pokryla pestrá malba, na níž se vyřádili i školáci

Barevné malby v Antonínské ulici v Praze 7 vznikly ve spolupráci výtvarníka...

Antonínská ulice v Praze 7 dostala novou podobu. Chodník a vozovku pokryly barevné obrazce, na jejichž návrhu se podíleli žáci nedaleké základní školy. Městská část tak pokračuje v projektu asfalt...

15. října 2026  12:08

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi, stožáry v Liblicích odstřelily přes čtyři kila semtexu

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na...

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi. České radiokomunikace k odstřelu použily přes čtyři kila semtexu. Odstřel doprovodila silná...

15. října 2026  10:32,  aktualizováno  11:17

Z tramvaje a Boltu pod zámek. Jak převézt volební lístky do radnic, není určené

Premium
Tajemství volební noci. Komisaři míří na radnici Prahy 8, s pytlem sečtených...

Úředníci po sečtení hlasů převážejí volební lístky k zapečetění a archivaci na radnici různě, třeba i Boltem nebo tramvají. Jenže způsob přepravy žádný předpis neurčuje.

15. října 2026

Nadšenec chtěl na poslední chvíli zabránit odstřelu vysílače, úřad popsal postup bourání

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Na poslední chvíli se snažil zabránit odstřelu dvou věží vysílače Liblice na Českobrodsku jeden z nadšenců. Na ministerstvo kultury doručil podnět a žádost o pozastavení bourání unikátní stavby. Byť...

15. října 2026  9:55

Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)

Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show. Středeční generálka nabídla první ochutnávku barevných projekcí, videomappingu i zářících instalací. Ve...

15. října 2026  8:46

Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro...

15. října 2026  7:30

Chvíle, na které nezapomene. Talentovaná Kalná po premiéře zářila: Cítím se skvěle!

Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha po výhře nad Bourges v Eurolize.

Téměř celou druhou čtvrtinu euroligového klání s Bourges se basketbalistky ZVVZ USK Praha hnaly za vyrovnáním. O úspěšnou tečku za stíhací jízdou se postarala trochu nečekaně devatenáctiletá pivotka...

15. října 2026  6:40

Vítězný vstup do Euroligy, posily zaujaly. Basketbalistky USK Praha zdolaly Bourges

Gabriela Andělová ze ZVVZ USK Praha v akci.

Po rozvážnějším začátku se rozehrály k přesvědčivému týmovému výkonu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha odšpuntovaly nový euroligový ročník domácí výhrou 76:55 nad Tangem Bourges. Proti francouzským...

14. října 2026  20:48,  aktualizováno  21:54

Bohemians - Boleslav 1:0, podruhé v řadě rozhodl o výhře domácích kapitán Čermák

Sestřih zápasu
Aleš Čermák z Bohemians se raduje ze vstřelené branky do sítě Mladé Boleslavi.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1:0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli...

14. října 2026  17:50,  aktualizováno  20:25

Převrácený bagr na Chodově zablokoval D1 i spojení k obchodnímu centru

Na Chodově se při provádění výkopových prací převrhl bagr. (14. října 2026)

Při výkopových pracích se odpoledne na pražském Chodově převrátil bagr. Stroj blokuje dva jízdní pruhy D1 ve směru z centra a odbočovací pruh do nákupního centra Westfield Chodov. Dopravu na místě...

14. října 2026  18:20,  aktualizováno  18:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kolaps dopravy na Ohradě kvůli opravě tramvajové trati. Čekali jsme to, říká radnice

Na Ohradě začala rekonstrukce, doprava tam kolabuje

Během stavby nové tramvajové trati a rekonstrukcí té stávající mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou se očekávaly dopravní komplikace. A ty skutečně přišly. Radnice Prahy 3 a dopravní podnik teď...

14. října 2026  16:16

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.