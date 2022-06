Ukrajinci mohou jezdit v Praze zdarma ještě 11 dní, dopravce nebyl připravený

V úterý, den před změnou se ukázalo, že dopravní podnik nemá připravené speciální tarify, které Ukrajincům umožní jezdit s měsíčním kuponem za 160 korun nebo čtvrtletním za 444 korun.

„Měli jsme prodávat lítačky pro Ukrajince, ale zatím to není možné. Snad zítra, ale zase tady máme interní instrukce, že to bude možné až 6. června,“ svěřila se v úterý odpoledne pracovnice na přepážce jednoho z prodejních míst na zelené lince metra A.

Podobné potíže potkaly Ukrajince i v centru Prahy na Andělu. Nejprve se dav pomalu sunul k budce na fotografie, kde se uprchlíci po jednom fotili, přičemž celý proces pro jednoho zákazníka zabral asi pět minut. Sednout, nastavit správně hlavu, nechat se vyfotit a pak už jenom čekat, až se fotky vytisknou.

Po absolvování celého kolečka čekalo na Ukrajince překvapení na dveřích do prodejny dopravního podniku. „Prodej kupónů pro ukrajinské uprchlíky bude od 1. června,“ bylo napsáno na dveřích ukrajinsky a pod tím drobným písmem česky.

„Já tomu nerozumím,“ povzdechla si jedna ze zoufalých žen, zatímco odcházela rozladěně pryč a za sebou táhla asi tříleté dítě. Více o svých pocitech s redaktorem mluvit nechtěla.

Stejně jako ostatní přihlížející, mezi nimiž byly i mladé Rusky. „Anglicky mluvím, ale nechci se s vámi bavit,“ sdělila jedna z nich.

Jak jezdit od června nebylo dlouho jasné

Redakce iDNES.cz tak kontaktovala mluvčí dopravce, ta je ale mimo republiku a redaktory odkázala na svého zástupce v ROPID, ten je ale vrátil zpět k mluvčí.

Mluvčí Dopravního podniku Praha Aneta Řehková je v současnosti mimo republiku, ale odvolala se v úterý odpoledne na mluvčího ROPID (regionální organizátor Pražské integrované dopravy, pozn. red.) Filipa Drápala, který k této situaci vydal tiskovou zprávu. Ta jen obecně vysvětluje, co Ukrajinci ke sníženému jízdnému potřebují a kolik za něj zaplatí.

Ovšem s dotazem na prodejní místa, kde by si mohli lítačku koupit, odkázal Drápal zpátky na Řehkovou. Později pro iDNES.cz ale doplnil: „Mělo by to být možné všude a všichni prodejci by s tím měli být seznámeni. Ale to je spíš dotaz na dopravní podnik, jsou to jeho prodejní místa. Jestli máte informace (že v danou chvíli nelze kupón získat, pozn. red.), doporučuji to ověřit u dopravního podniku. Měli by zjistit, jestli byl personál dostatečně proškolen.“

Jenže nadále zůstává nejasná i otázka, jak mají tito lidé postupovat dál – koupit si zlevněné měsíční jízdné v danou chvíli nejde a podle informací iDNES.cz by k tomu mělo dojít až v průběhu příštího týdne.

„Já opravdu nevím, co vám poradit,“ chytala se zděšeně za hlavu pracovnice přepážky dopravního podniku z linky metra A. „Jedině kupovat celodenní jízdné a čekat, až nám dodají potřebné systémy. Mají to spouštět, ale vůbec na to nejsou připravení,“ rozčilovala se unaveně s tím, že musí co chvíli někomu vysvětlovat, že v danou chvíli jim nemůže pomoci.

Revizoři Ukrajince bez lístku pokutovat nebudou

Redaktoři tak zaslali mluvčí dopravního podniku Anetě Řehkové SMS zprávu s dotazem, jak mají v daném případě Ukrajinci postupovat a zda budou revizoři, v případě, že nebudou mít tito cestující platný lístek nebo kupón, vstřícní s ohledem na překážky na straně DPP. Do vydání textu neodpověděla.

S vysvětlením nakonec přišel až náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Ten sdělil iDNES. cz, že až do 11. června mohou ukrajinští uprchlíci v pražské MHD cestovat s pasem, v němž je vízum o strpění či o dočasné ochraně. „Uznávám chybu, máme technické potíže a proto platnost odkládáme na 12.6. Omlouvám se. Zítra ráno (ve středu, pozn.red.) budeme informovat,“ sdělil v úterý večer Scheinherr.

Ve středu dopoledne Řehková potvrdila, že revizoři budou až do 12. června akceptovat vízum o dočasné ochraně a budou poskytovat uprchlíkům informace ohledně nové úpravy tarifu v Praze.