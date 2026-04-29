„Praha od prvních dnů ruské invaze stojí na straně Ukrajiny a v této podpoře budeme pokračovat. Darování osmi autobusů městům Boroďanka a Chmelnický je dalším konkrétním krokem, který může pomoci lidem v jejich každodenním životě i při obnově měst zasažených válkou. Nejde o symbolické gesto, ale o praktickou pomoc.“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Autobusy byly vyrobeny v roce 2011 a dopravní podnik je využíval do letošního ledna a února, kdy je v souladu se Standardy kvality PID musel kvůli dosažení stáří 15 let postupně odstavit a vyřadit.
I přesto zůstávají plně funkční a v dobrém technickém stavu. Po převzetí se autobusy vydají na cestu po vlastní ose s ukrajinskými řidiči.
Podle náměstka primátora pro dopravu Jaroslava Beránka mají vozy na Ukrajině své opodstatnění.
„I když tato vozidla v pražském provozu končí, jsou stále plně funkční a v dobrém technickém stavu. Tam, kde ruská agrese cíleně ničí civilní infrastrukturu, budou tyto vozy odvádět neocenitelnou práci při zajišťování základní mobility tamních obyvatel,“ řekl.
Se žádostí o poskytnutí pomoci se na primátora hlavního města obrátili starostové měst Boroďanka a Chmelnický. Na organizaci daru se podílí Člověk v tísni, který pomáhal s administrativou i monitoringem situace.
Pomoc podle zástupců Prahy však nekončí jen u autobusů.
„S vedením Chmelnického jsme v neustálém kontaktu a reagujeme na jejich aktuální potřeby. Jen v posledních měsících jsme do města odeslali například výkonné elektrocentrály pro zajištění chodu škol a nemocnic a pravidelně posíláme finanční dary na nákup potravin a léků prostřednictvím místních neziskových organizací,“ uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Praha a dopravní podnik pomáhají ukrajinským městům dlouhodobě. Od začátku ruské invaze darovaly dohromady už 84 vyřazených vozidel, včetně tramvají, autobusů a trolejových věží. Aktuální dar je letos prvním, který na Ukrajinu směřuje.