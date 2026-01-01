Úklidové čety vyjely po silvestru v Praze už v noci. Ráno bylo skoro hotovo

Novoroční úklid začal v centru Prahy zhruba ve 3:00, v dalších lokalitách v 6:00. Za příznivého počasí počítala TSK s odstraněním hrubého znečištění do 10:00. Konec úklidu na všech komunikacích je naplánován nejpozději na 14:00, uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.
|
Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni
Na úklid TSK nasadila přes 30 čisticích strojů a padesátku pracovníků, kteří mají na starosti ruční úklid, uvedla pražská firma. Úklid v Praze provádí společnost Pražské služby.
Loni na Nový rok sesbíraly úklidové čety z ulic zhruba 29 tun odpadu. Úklid byl hotový kolem 13:00. Velká náměstí jako Staroměstské a Václavské pracovníci uklidili do 09:00.