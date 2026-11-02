Znovuzprovoznění kuchyně v Polesné ulici potvrdil i ředitel školy Libor Skala. Jídelna prvního stupně, která je v Staroklánovické ulici a byla kvůli epidemii také dočasně uzavřena, už funguje zhruba tři týdny.
Epidemie vypukla v základní škole poté, co tamní kuchyň podle pražské hygienické stanice podávala 21. září oběd s nedostatečně tepelně upravenými a prošlými vejci. Hygienici následně evidovali téměř 500 nemocných, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo asi 290.
Většina nemocných snědla jídlo právě z kuchyně v Polesné. Tam onemocněly také všechny kuchařky.
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„Před obnovením činnosti kuchyně a výdeje stravy jsme ověřili, že byla splněna stanovená kritéria. Provozovatel předložil doklad o provedení celkové mechanické očisty a ohniskové dezinfekce veškerých prostor stravovacího provozu včetně technologického vybavení a inventáře. Zaměstnanci kuchyně se podrobili mimořádnému lékařskému vyšetření,“ uvedli k pondělnímu otevření jídelny hygienici.
Podle nich bude jídelna i v nadcházejícím období podléhat zvýšenému dohledu a kontrolám. Hygienická stanice navíc bude dál poskytovat škole a kuchyni metodickou pomoc a konzultace.
Školu navštěvuje asi 1 100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory. Ředitel školy po události vybral nového vedoucího školní jídelny. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
Někteří rodiče dětí ze školy v petici žádají ale radu městské části Praha 21, aby Skalu odvolala. Tvrdí, že selhal ve vedení školy i jídelny v době, kdy se děti nakazily, i po vypuknutí epidemie. Ředitel už dříve uvedl, že rezignaci zvažuje. Opakoval, že chce nejdříve školu stabilizovat. Podle mluvčí radnice Jany Dronské se peticí bude zabývat nové vedení městské části.