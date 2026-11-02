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Po epidemii salmonelózy otevře škola v Újezdu i druhou kuchyň, čeká ji přísnější dohled

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  12:44
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. (30. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské...
36 fotografií
Hygienici povolili Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde vypukla v září epidemie salmonelózy, otevřít k pondělku školní kuchyň druhého stupně. Provozovatel splnil veškerá nařízená hygienická opatření, informovala na webu pražská hygienická stanice.

Znovuzprovoznění kuchyně v Polesné ulici potvrdil i ředitel školy Libor Skala. Jídelna prvního stupně, která je v Staroklánovické ulici a byla kvůli epidemii také dočasně uzavřena, už funguje zhruba tři týdny.

Epidemie vypukla v základní škole poté, co tamní kuchyň podle pražské hygienické stanice podávala 21. září oběd s nedostatečně tepelně upravenými a prošlými vejci. Hygienici následně evidovali téměř 500 nemocných, laboratorně potvrzených případů salmonelózy bylo asi 290.

Většina nemocných snědla jídlo právě z kuchyně v Polesné. Tam onemocněly také všechny kuchařky.

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„Před obnovením činnosti kuchyně a výdeje stravy jsme ověřili, že byla splněna stanovená kritéria. Provozovatel předložil doklad o provedení celkové mechanické očisty a ohniskové dezinfekce veškerých prostor stravovacího provozu včetně technologického vybavení a inventáře. Zaměstnanci kuchyně se podrobili mimořádnému lékařskému vyšetření,“ uvedli k pondělnímu otevření jídelny hygienici.

Podle nich bude jídelna i v nadcházejícím období podléhat zvýšenému dohledu a kontrolám. Hygienická stanice navíc bude dál poskytovat škole a kuchyni metodickou pomoc a konzultace.

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. (30. září 2026)
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických podmínek vrátila do provozu. Na snímku je ředitel školy Libor Skala a starosta Prahy 21 Michal Hazdra. (30. září 2026)
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské hygieny o prevenci proti některým nemocem. (15. října 2026)
Na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy probíhala přednáška pražské hygieny o prevenci proti některým nemocem. (15. října 2026)
36 fotografií

Školu navštěvuje asi 1 100 dětí. Obědy ze školní jídelny odebírají také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Nemocní byli i mezi učiteli, kuchařkami, dětmi ze školky a seniory. Ředitel školy po události vybral nového vedoucího školní jídelny. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.

Někteří rodiče dětí ze školy v petici žádají ale radu městské části Praha 21, aby Skalu odvolala. Tvrdí, že selhal ve vedení školy i jídelny v době, kdy se děti nakazily, i po vypuknutí epidemie. Ředitel už dříve uvedl, že rezignaci zvažuje. Opakoval, že chce nejdříve školu stabilizovat. Podle mluvčí radnice Jany Dronské se peticí bude zabývat nové vedení městské části.

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Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Hygienici povolili Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde vypukla v září epidemie salmonelózy, otevřít k pondělku školní kuchyň druhého stupně. Provozovatel splnil veškerá nařízená...

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