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Školáci se po nákaze vracejí do lavic. Nečekané volno se jim líbilo, rodičům už méně

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Aktualizujeme   7:28aktualizováno  7:58
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...

Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu vrátili do lavic. (30. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...
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Žáci Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se po několika dnech ředitelského volna vrací zpět do lavic. Děje se tak poté, co stovky strávníků onemocněly po konzumaci prošlých vajec, ze kterých se ve školní jídelně připravovaly uhlířské špagety. Ředitel školy Libor Skala rodiče ujistil, že děti se po rozhodnutí hygieniků mohou po prodělaném onemocnění vrátit do školy.

V brzkých ranních hodinách se před oranžovou školní budovou na východním okraji Prahy shromáždily první desítky školáků mířících po mimořádném ředitelském volnu zpět za školními povinnostmi.

I ty starší doprovázeli rodiče, kteří pauzu ve výuce hodnotili o poznání méně pozitivně než studující.

„Nic takového jsme nemohli čekat, hlavně takhle na začátku září. Doufám, že to důkladně vyšetří policie i hygiena. Vedení školy se podle mého názoru zachovalo profesionálně, pan ředitel situaci od začátku komunikuje na sociálních sítích i na webových stránkách. Nám se naštěstí nic nepřihodilo, ale od rodičů jiných dětí vím, že je to neuvěřitelně strašná a bolestivá nemoc,“ řekl reportérovi iDNES.cz ráno před budovou školy rodič Jan.

Několik dvanáctiletých dětí, kteří na školním dvoře čekali až se dveře budovy otevřou konstatují, že navzdory nákaze volno uvítali. „Prej tam vařili ze zkažených vajec. Já tam na obědy nechodil, ale volno bylo fajn. Jako jinak je to strašný, snad se to už nebude nikdy znova dít,“ dodal školák.

Podle ředitele školy Libora Skaly a vyjádření hygieny není pro děti, které se po prodělaném onemocnění vracejí do školy již bez zdravotních obtíží, nutné zajišťovat zvláštní dietní stravování.

„Pokud rodiče nepovažují nabízený oběd za vhodný, mohou dítěti připravit vlastní jídlo, přednostně studenou svačinu, která nevyžaduje ohřev,“ uvedl ředitel v úterý večer na školním webu.

Pokračuje zvýšený režim úklidu a dezinfekce

Připomněl, že v budovách byla doplněna mýdla, papírové utěrky a dezinfekční přípravky.

„Po dobu následujících dvou týdnů bude ve škole pokračovat zvýšený režim úklidu a dezinfekce, zaměřený zejména na toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy. Současně budeme důsledně dbát na osobní hygienu dětí i zaměstnanců, zejména na mytí rukou po použití toalety a před jídlem,“ prohlásil Skala.

Ředitel školy už před prodlouženým víkendem pro iDNES.cz řekl, že vejce, která byla použita pro přípravu špaget, škola zakoupila čerstvá a prošla až v kuchyni. Proč je někdo použil k přípravě školního oběda, podle jeho slov řeší nejen hygiena, ale i policie.

Školáci v Újezdě se vrátí do lavic. Vejce se podle ředitele zkazila až v kuchyni

„Chceme mít jistotu, že návrat dětí do školy proběhne bez rizik a komplikací. Během víkendu a v pondělí budou probíhat další opatření pro splnění podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl. města Prahy a splnění našich potřeb, kterými chceme ve spolupráci s vedením městské části zajistit maximální bezpečnost stravování i výuky. Spolupracujeme na nich se specializovanou zkušenou firmou a vše chceme v úterý dokončit a zkontrolovat,“ oznámil v pátek ředitel.

K tomu také dodal, že škola během víkendu provedla kontrolní úklid a dezinfekci ve všech svých budovách. „Intenzivně hledáme nového vedoucího školní jídelny. Pro nejbližší období se nám podařilo zajistit externího dodavatele stravy, ovšem i ten potřebuje určitý čas na přípravu,“ podotkl Skala, který ještě předtím označil bývalého provozního školní jídelny za kvalifikovaného pracovníka.

Ředitel rovněž připustil, že kvůli nákaze zvažuje odchod ze své funkce. „Asi by pro mě bylo nejpohodlnější složit funkci a odejít na pracovní neschopnost, ale myslím si, že by bylo fér tuto situaci dotáhnout do normálu. A pak se uvidí,“ informoval.

Hygiena potvrdila salmonelózu

Podle pondělního oznámení radnice Prahy 21 bude stravování dočasně zajišťovat odborná externí firma do doby, než bude škola schopna zajistit dostatečně profesionálně provoz vlastní školní jídelny.

Už v úterý otevřela Mateřská škola Sluníčko, děti zde mají ale pouze studenou stravu. Nemocní se mají podle ředitele vrátit do školy až po rozhodnutí jejich lékaře.

Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí

Hygienici vedle toho prověřují přesný postup přípravy oběda z minulého pondělí. Kvůli použitým surovinám řeší i polévku. Kromě šest dní prošlých vajec mohla hrát roli i nedostatečná a nerovnoměrná tepelná úprava. „Kvůli tomu mohlo dojít k pomnožení bakterií rodu Salmonella,“ vysvětlila Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.

Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy bylo od minulého týdne 363 nemocných, 50 lidí bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 byla laboratorně potvrzená salmonelóza.

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