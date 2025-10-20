Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

Autor:
  20:47
Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech letech tak nahradila poslance Marka Bendu.
Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a...

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija (druhá zprava). | foto: iDNES.cz

ODS představuje své plány pro Českou republiky. Na snímku je místopředsedkyně...
Alexandra Udženija
Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija. (18. října 2024)
Alexandra Udženija
14 fotografií

„Pražská ODS je nejsilnějším regionem celé strany, jasně to ukázaly i volby do Poslanecké sněmovny. Teď se chystáme na komunální volby a budeme lidem muset ukázat, že máme jasný program a děláme konkrétní kroky, které jim pomůžou žít lepší život – teď i v blízké budoucnosti,“ sdělila Udženija.

Voliči podle ní nechtějí slyšet jen negace, tedy s kým ODS nechce vládnout nebo proti komu jde, ale co pro ně chce strana udělat.

Fiala dosáhl maxima, o osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Strana se už nyní připravuje na komunální volby, které se konají příští rok na podzim. „Pro prázdné filozofování, škatulkování a morální nadřazenost není na komunální úrovni místo,“ dodala nová předsedkyně.

ODS čeká především zásadní rozhodnutí o tom, zda půjde do boje o magistrát samostatně, nebo v koalici SPOLU jako posledně. Záležet bude i na tom, zda se SPOLU rozpadne na celostátní úrovni, ale ani to nemusí spolupráci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v Praze narušit.

Prvním místopředsedou pražské buňky ODS se stal starosta Prahy 12 Vojtěch Kos, řadovými místopředsedy potom starosta Prahy 13 David Vodrážka, Tomáš Kaštovský, Jan Poupě a Lucie Kubesa.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech...

20. října 2025  20:47

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...

20. října 2025  15:32,  aktualizováno  19:20

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně byl přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...

20. října 2025  17:51,  aktualizováno  19:18

Manévry na Příbramsku. Ztratil se pětiletý chlapec, prarodičům zmizel z dohledu

Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...

20. října 2025  18:28,  aktualizováno  18:49

Vlak u Neratovic zřejmě projel návěstidlo, provoz na trati stál

Provoz na železniční trati mezi Neratovicemi a Měšicemi u Prahy byl zastavený, v pondělí odpoledne vlak v úseku zřejmě projel kolem návěstidla, které další jízdu zakazovalo. Správa železnic událost...

20. října 2025  16:06,  aktualizováno  18:31

Tři NEJ policejní zásahy v pražském metru. Hvězdné války, chronický vypínač a klidný policajt

Štěně zaběhlé v tunelu není jediný kuriózní případ z pražského metra, policie musela řešit i šermování holí jako ve Star Wars nebo chronického vypínače eskalátorů. Největší ovace sklidil policista,...

20. října 2025  18:11

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:18,  aktualizováno  17:11

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Pokud bude od příštího roku parkovat na veřejném prostranství sdílená elektrokoloběžka, pracovníci Technické správy komunikací (TSK) ji naloží a odvezou. Hlavní město po šesti letech neúspěšných snah...

20. října 2025  11:06,  aktualizováno 

Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže...

20. října 2025  15:56

Cizinec na Invalidovně kopl zlostí do metra a upadl. Souprava ho málem uvláčela

Za nedělním večerním omezením provozu metra linky B stojí podle vyšetřování policie čtyřicetiletý cizinec, který pod vlivem alkoholu kopl po vystoupení do právě stojícího vlaku. Vlivem opilosti však...

20. října 2025  15:50

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Za obchodování s recepty poslal soud pražskou lékařku na sedm let do vězení

Lékařka Marcela Mohlerová si odpyká sedm let vězení za obchodování s e-recepty na psychotropní léky. V pondělí o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud. Její spolupachatelé Alois Mrlina a...

20. října 2025  15:22

Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

Centrum Prahy zasáhl dnes po 13. hodině krátkodobý výpadek elektřiny. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky ho způsobila porucha na rozvodně, stejně jako před deseti dny. Bez proudu...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.