Výmluvy nikoho nezajímají, lidé chtějí činy, říká Udženija k situaci v DPP

Jak vnímáte včerejší (pondělní pozn. redakce) odvolání generálního ředitele Petra Witowského? A co celkově říkáte na celou kauzu pražského dopravního podniku?

Vnímám to jako logické vyústění celé kauzy Dozimetr, která vypukla za bývalého vedení Prahy v čele s bývalým primátorem Hřibem a jeho náměstky Scheinherrem a Hlubučkem. Jasně se ukazuje, že ve vedení Dopravního podniku byli lidé jak neschopní, tak všehoschopní. Přeci není možné, aby si ředitel Dopravního podniku nechával pod rukama rozkrádat společnost svými kolegy a podřízenými a sám z toho nevyvodil zodpovědnost, nerezignoval a nechal se odvolat?! Přeci není možné, aby pan náměstek Hřib, ten, který byl, a to znovu opakuji, při vypuknutí kauzy Dozimetr primátorem, dělal, že se ho to netýká a už tenkrát nepodnikl kroky k nápravě?!

Přeci není normální, aby nám tady mentoroval bývalý náměstek pro dopravu Scheinherr, co všechno děláme špatně. Ten, který měl čtyři roky Dopravní podnik ve své gesci, který dosadil pana Wittowského bez výběrového řízení na pozici ředitele, který dopustil, aby další čelní místa obsazovali pochybní lidé, jako byl pan Augustín?! Mimochodem pan Scheinherr z Prahy sobě nám celou dobu tvrdí, že to byl on, kdo podal trestní oznámení, aby se ty kauzy začaly vyšetřovat. Tak fajn, gratulki! A dál? Proč tedy nenastavil takové procesy v Dopravním podniku, které by zabránily dalšímu rozkrádání? Celou dobu se ptáme všichni „proč“ a jako odpověď dostáváme jen výmluvy. Jak od Scheinherra, tak od Hřiba. Dopravní podnik je klíčová městská společnost, která zaměstnává 11 tisíc lidí, proteče v ní z městského rozpočtu 27 miliard korun, a proto si zaslouží mimořádnou péči, kompetentní vedení a v očích občanů důvěryhodnost a transparentnost.