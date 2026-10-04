Silničáři zdrsňují vozovku v tunelech na Pražském okruhu, sníží riziko smyku

Od pátečního večera do nedělních 12:00 je proto provoz v tunelech veden vždy jen jedním tubusem v režimu 2+1, zatímco ve druhém probíhá údržba. Sdělil to Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Nejvíce času zaberou úpravy vozovky pomocí vysokotlakého vodního paprsku, který působí silou 2000 až 2750 barů. „To pro představu odpovídá zhruba síle, jaká by na vás působila v hloubce 27 kilometrů pod hladinou moře. Díky tomuto silnému paprsku se z betonu odstraní vyhlazená a kluzká vrchní vrstva, aniž by se poškodila struktura vozovky. Ta díky tomu znovu získá optimální drsnost, což zabrání podkluzování pneumatik na mokru,“ vysvětlil technologii Hubáček.
Údržba probíhá šestkrát do roka
Důvodem technologické odstávky na deset až 12 hodin je kromě tempa frézovacího stroje podle Hubáčka také náročná logistika. „Stroje spotřebují obrovské množství vody a produkují tuny kalu (směs vody, prachu a gumy), přičemž doplňování čisté vody a filtrace odpadu zaberou spoustu času,“ popsal. Před otevřením tunelu silničáři odstraní zbylou vlhkost, zkontrolují drsnost vozovky a provedou protiskluzové měření.
ŘSD provádí údržbu těchto tunelů pravidelně šestkrát do roka. Z toho pětkrát zůstávají otevřené v omezeném provozu. V případě letní údržby jsou tunely zavřené a řidiči musí jet objížďkou. Technici v době uzavírky tunelů testují všechny systémy od ventilace po protipožární prvky.
Lochkovský a Cholupický tunel, známý také jako Komořanský, jsou součástí jihozápadní části Pražského okruhu, která od roku 2010 propojuje dálnice D1 a D5. Denně tam projedou desítky tisíc aut, o víkendu je intenzita provozu nižší. Lochkovský tunel měří přes 1,6 kilometru, Cholupický přes 1,9 kilometru.