Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, bude podle policie zřejmě čelit trestnímu stíhání. Muž nadále zůstává v nemocnici, kde lékaři posuzují jeho psychický stav. O případné výši škody za výjezd a povinnosti učitele tyto náklady zaplatit bude rozhodovat soud.

Pražská policie v pátek odpoledne prověřovala oznámení, že na Gymnáziu a základní škole FOSTRA v Roháčově ulici byla slyšet střelba. Informace se ale nepotvrdila. Střílení totiž oznámil učitel školy, který chtěl údajně pouze vyzkoušet reakci policejních složek.

Sedmadvacetiletý muž byl následně zadržen policií a převezen do nemocnice na vyšetření, kde lékaři posoudí jeho psychický stav.

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
„Muž je v současné době stále v nemocnici. Čekáme na jeho propuštění, poté můžeme zahájit výslech. Trestní řízení nelze vést bez něj,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Kantorovi hrozí obvinění ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. To ale pouze za předpokladu, že lékařské vyšetření potvrdí, že byl v době jednání příčetný. Mluvčí policie však sdělil, že je to více než pravděpodobné. Za trestný čin tohoto typu by muži hrozily až tři roky vězení.

Učiteli také hrozí, že bude muset uhradit náklady na zbytečný výjezd. Kvůli planému poplachu totiž na místo vyjely desítky policistů. Podle Hrdiny bude o výši škody i povinnosti ji uhradit rozhodovat soud.

Redakce iDNES.cz také oslovila školu, zda v souvislosti s událostí podnikne nějaké kroky a zvažuje případný postih učitele, vedení se však k situaci zatím nevyjádřilo.

Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud

