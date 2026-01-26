Pražská policie v pátek odpoledne prověřovala oznámení, že na Gymnáziu a základní škole FOSTRA v Roháčově ulici byla slyšet střelba. Informace se ale nepotvrdila. Střílení totiž oznámil učitel školy, který chtěl údajně pouze vyzkoušet reakci policejních složek.
Sedmadvacetiletý muž byl následně zadržen policií a převezen do nemocnice na vyšetření, kde lékaři posoudí jeho psychický stav.
„Muž je v současné době stále v nemocnici. Čekáme na jeho propuštění, poté můžeme zahájit výslech. Trestní řízení nelze vést bez něj,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Kantorovi hrozí obvinění ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. To ale pouze za předpokladu, že lékařské vyšetření potvrdí, že byl v době jednání příčetný. Mluvčí policie však sdělil, že je to více než pravděpodobné. Za trestný čin tohoto typu by muži hrozily až tři roky vězení.
Učiteli také hrozí, že bude muset uhradit náklady na zbytečný výjezd. Kvůli planému poplachu totiž na místo vyjely desítky policistů. Podle Hrdiny bude o výši škody i povinnosti ji uhradit rozhodovat soud.
Redakce iDNES.cz také oslovila školu, zda v souvislosti s událostí podnikne nějaké kroky a zvažuje případný postih učitele, vedení se však k situaci zatím nevyjádřilo.