Ve škole, kde zemřel učitel po útoku mačetou, v pondělí pomáhali psychologové

Na pedagoga v kabinetu školy zaútočil ve čtvrtek před polednem údajně jeho devatenáctiletý student. Zraněním způsobeným mačetou učitel na místě podlehl. Mladíka policisté o víkendu obvinili z vraždy, hrozí mu 12 až 20 let vězení. Soud ho poslal do vazby. Škola zůstala v pátek zavřená, výuka se v ní obnovila v pondělí.

Podle Dvořáka přišlo v pondělí do učiliště pět psychologů z pedagogicko-psychologické poradny, kteří navštěvovali jednotlivé třídy a probírali s nimi, co se ve čtvrtek stalo. „Postupně dochází ke konzultaci psychologů s žáky jak ze školy, to znamená při teoretickém vyučování, tak i na praktickém vyučování,“ uvedl. Tuto službu škole pomohl zajistit zřizovatel, to znamená magistrát hlavního města Prahy. Psychologové podle ředitele nabídli pomoc i pracovníkům školy. „Polovina psychologického týmu bude ještě zítra (v úterý) k dispozici právě pro dospělé zaměstnance, kdyby někdo potřeboval nějakou pomoc,“ dodal.

Do práce podle ředitele dorazili všichni. „Máme krizový scénář. Musíme tady pracovat na tom, abychom nahradili výpadek kolegy a připravovali studenty nadále na závěrečné a maturitní zkoušky,“ řekl. Větší psychické potíže se podle něj zatím u nikoho v důsledku tragické události neprojevily. Psychologové ale upozorňovali na to, že ty se mohou dostavit za delší čas.

Dvořák v pátek televizím Prima a Nova řekl, že s žákem obviněným z útoku na pedagoga dříve nikdy nebyly problémy. Minulý rok naopak dostal na základě rozhodnutí pedagogické rady od ředitele pochvalu za vzornou docházku a vzorné studijní výsledky. Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) byl dotyčný den před tragickou událostí s učitelem v konfliktu, protože zaznamenal studijní neúspěch.