U Třebonic přibudou nové mosty. Silničáři upraví křížení Pražského okruhu s D5

Marek Kočovský
  13:00
Ideálně konec stání v zácpách a klidný průjezd k Rozvadovské spojce, na letiště, a třeba i k obchodnímu centru Zličín. Takovou úlevu by měla přinést úprava křížení Pražského okruhu a dálnice D5 u Třebonic. Jako všemi „oblíbenou“ křižovatku toto místo ironicky označují nejen řidiči, ale také silničáři.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jindřich MynaříkMAFRA

V pravidelném podcastu o dění na českých autostrádách a silnicích I. tříd na chystaný projekt upozornilo vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silničáři už navíc obdrželi v tendru šest nabídek, ta nejvýhodnější je na částku 568 milionů korun bez daně. ŘSD totiž vyhlásilo na projekt soutěž, přestože ještě reálně peníze od státu nemá.

Kolony u Metropole Zličín? Řešení už vzniká, nový most povede přes testovací trať metra

„Oficiálně ty prostředky nemáme, protože ještě není schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2026. Na druhou stranu peníze na naše projekty, včetně křížení D0 a D5, už vláda odsouhlasila. Pro ŘSD je tam na letošek 81 miliard korun. Tento rozpočet prošel nejen vládou, ale i prvním čtením ve Sněmovně a hospodářským výborem. Takže předpokládám, že už nedojde k nějakým zásadním změnám,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je stavba potřeba, protože se tam denně tvoří kolony. Pravidelně v nich popojíždějí řidiči jak z metropole, tak ti, kteří přijíždějí od Berouna po dálnici D5. Ti jezdí například do zmiňovaného obchodního centra, kde se nachází jedna z poboček IKEA. K tomu motoristé tuto část Pražského okruhu využívají při cestě na Letiště Václava Havla.

Omezení na okraji Prahy

● Od soboty 7. března je uzavřené Břežanské údolí. Opravy, které zahrnují také zajištění okolních skal, potrvají zhruba 9 měsíců.

● Na konci března začne ve směru na Prahu uzavírka jízdního pruhu mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi na D10. Potrvá do července.

● Jakmile ŘSD dokončí soutěž, začne s úpravami křížení Pražského okruhu (D0) a D5 u Třebonic.

V plánu je především navýšení kapacity tak, aby byl průjezd plynulejší. Křižovatku, která napojuje na okruh dálnici D5 a Rozvadovskou spojku, proto silničáři předělají.

„Postavíme nové mosty a rozšíříme větve křižovatky. Díky tomu budeme moci rozšířit úsek Pražského okruhu směrem na Barrandov na šest pruhů. Je to nejstarší úsek D0, jezdí se po něm od roku 1983,“ představili silničáři podrobnosti úprav. S proměnou věčně ucpaného křížení souvisí i další úpravy.

„Zároveň v tuto chvíli máme nabídky i na přestavbu nadjezdu nad tímto úsekem mezi Barrandovem a dálnicí D5. Potřebujeme ho letos udělat, abychom příští rok mohli začít s rozšířením na šestipruh na úseku, který je z hlediska dálniční sítě jedním z nejkritičtějších v celém Česku,“ naznačil Radek Mátl, že silničáři budou s vylepšováním průjezdnosti dopravně extrémně vytížené lokality pokračovat. Konkrétně na sedmi kilometrech – v šesti pruzích by se tam mohlo začít jezdit v roce 2029.

Přibrzdí Pražany i Středočechy

Ještě než ŘSD vybere zhotovitele pro úpravy u Třebonic a dočká se avizovaných peněz na stavbu ze SFDI, řidiči se budou muset vypořádat s dalšími omezeními. Opět se týkají okrajových částí metropole, které využívají nejen pražští, ale také středočeští řidiči.

Jen před několika dny začala jedna z největších uzavírek v jižní části hlavního města – téměř rok bude uzavřeno Břežanské údolí. Rekonstrukce tamního tahu, který patří k nejfrekventovanějším v kraji, počítá s opravou a odvodněním vozovky, ale také se sanací okolních skalních masivů.

Dodávka v plné rychlosti narazila do odstavené cisterny, řidiče museli vyprostit

„Pevně věřím, že je to na dlouhou dobu naposledy, co se tam budou místo aut nebo motorek pohybovat bagry a dělníci,“ reagoval na výtky některých řidičů, že úsek byl uzavřený nedávno, krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS).

Lidé vyjíždějící z Prahy po dálnici D10 se musí připravit na omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. V posledním březnovém týdnu tam ŘSD zahájí opravu šestikilometrového úseku dálnice. Silničáři upozorňují, že lokalitou projede denně až 50 tisíc aut.

„V plánu je výměna vozovkového souvrství a krajních svodidel, případně jejich doplnění. Obnovovat budeme krajnice, systém odvodnění a svislé i vodorovné dopravní značení. Po celou dobu opravy bude doprava zachovaná, a to v režimu 2/2 zúžené jízdní pruhy. Maximální rychlost snížíme na 80 kilometrů v hodině. Hotovo by mělo být do konce července,“ upozornil mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

ilustrační snímek

Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy hlavní tah z Prahy na Tábor asi na dvě hodiny. Vyžádala si pět zraněných. Jeden z řidičů nadýchal...

22. března 2026  11:44,  aktualizováno  13:03

U Třebonic přibudou nové mosty. Silničáři upraví křížení Pražského okruhu s D5

Pražský okruh (ilustrační snímek)

Ideálně konec stání v zácpách a klidný průjezd k Rozvadovské spojce, na letiště, a třeba i k obchodnímu centru Zličín. Takovou úlevu by měla přinést úprava křížení Pražského okruhu a dálnice D5 u...

22. března 2026

Noční Prahou se proháněla upravená vozidla. Policisté řeší 20 přestupků

Na Nuselském mostě havarovalo auto a převrátilo se na střechu. (24. března 2025)

V sobotu ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil sraz zhruba čtyř set upravených vozidel. Policisté během této akce rozdali pokuty ve výši přesahující 20 tisíc korun a zadrželi dva řidičské...

22. března 2026  12:56

Střet se stromem na Kolínsku nepřežil jeden člověk. Řidiče transportoval vrtulník

Osobní automobil po střetu se stromem u Krupé na Kolínsku. (22. března 2026)

U obce Krupá došlo v neděli před čtvrt na sedm k tragické havárii, kdy řidič osobního automobilu vyjel ze silnice a havaroval do stromu. Řidiče se středně těžkými zraněními převezli letecky do...

22. března 2026  10:33

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chtěla žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  16:51,  aktualizováno  22. 3. 7:55

Kterak otylý král na trůnu skonal. Jiří z Poděbrad umíral v bolesti, přesto vládl do konce

Premium
Jezdecká socha v Poděbradech

Před 555 lety skonal král Jiří z Poděbrad. Co stálo za jeho náhlou smrtí, po které byl pohřben v královské hrobce chrámu sv. Víta, ale jeho srdce a vnitřnosti zvlášť v soudku v Týnském chrámu? Závěr...

21. března 2026

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  17:56,  aktualizováno  18:48

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

21. března 2026,  aktualizováno  18:14

Policisté na Letné zadrželi muže, který střílel z airsoftových zbraní

Airsoftové zbraně, jimiž v sobotu muž střílel na kolemjdoucí demonstranty v...

Zatímco tisíce lidí mířily na Letnou, policisté museli kromě dopravy řešit i vážný bezpečnostní incident. Příslušníci speciální pořádkové jednotky na místě zajistili muže, který z okna přilehlého...

21. března 2026  16:21

Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....

Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.

21. března 2026  15:19

První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový

Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926.

Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky,...

21. března 2026  14:05

Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

Dopravní komplikace v centru. Staví se koleje mezi Vinohradskou a Václavákem

Hustý provoz, nervózní řidiči a chodci, kteří se opatrně proplétají mezi auty a dělníky. Tak v současnosti vypadá každodenní realita v jedné z nejvytíženějších částí Prahy. Oblast od dolní části...

21. března 2026

