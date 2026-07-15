U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Nehoda se stala u odbočky na Lidice. Podle prvotních informací policie jeden autobusů jel po hlavním tahu I/61, druhý vyjížděl z vedlejší silnice.
„Dva autobusy se srazily na pomezí Buštěhradu a Lidic v 6:45. Silnice je zcela uzavřená, příčiny nehody vyšetřujeme,“ řekla ráno iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
Všichni účastníci jsou mimo havarovaná vozidla. „Ve spolupráci se zdravotníky ošetřujeme zraněné osoby, pro nezraněné je povolána náhradní autobusová doprava,“ píší hasiči na síti X.
Záchranka podle mluvčí záchranky Moniky Novákové ošetřila 17 lidí, jedna žena má středně těžké zranění.
„Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních a dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a Slaném. K události vyslalo operační středisko čtyři záchranářské posádky, jednu posádku s lékařem, inspektora provozu a LZS. “ uvedla pro iDNES.cz.