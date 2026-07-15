Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Autor:
  7:51aktualizováno  8:34
U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí, jedna žena má středně těžké zranění. Silnice byla po nehodě uzavřena, pro cestující přijely náhradní autobusy.

Nehoda se stala u odbočky na Lidice. Podle prvotních informací policie jeden autobusů jel po hlavním tahu I/61, druhý vyjížděl z vedlejší silnice.

„Dva autobusy se srazily na pomezí Buštěhradu a Lidic v 6:45. Silnice je zcela uzavřená, příčiny nehody vyšetřujeme,“ řekla ráno iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Všichni účastníci jsou mimo havarovaná vozidla. „Ve spolupráci se zdravotníky ošetřujeme zraněné osoby, pro nezraněné je povolána náhradní autobusová doprava,“ píší hasiči na síti X.

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)

Záchranka podle mluvčí záchranky Moniky Novákové ošetřila 17 lidí, jedna žena má středně těžké zranění.

„Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních a dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a Slaném. K události vyslalo operační středisko čtyři záchranářské posádky, jednu posádku s lékařem, inspektora provozu a LZS. “ uvedla pro iDNES.cz.

Srážka dvou autobusů u Lidic na Kladensku. (15. července 2026)
Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)
24 fotografií
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...

Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí po příletu do Prahy.

Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...

Policejní zásah na hlavním nádraží. Kvůli anonymu stály vlaky, metro jen projíždělo

Policejní pyrotechnik se psem prohledávají prostory hlavního nádraží v Praze....

Anonym ráno zaměstnal policii na hlavním nádraží a naštval stovky cestujících. Kvůli oznámení výbušného systému totiž vlakové linky přerušily provoz nebo byly odkloněny, soupravy metra stanicí jen...

U Lidic se srazily dva linkové autobusy. Sedmnáct zraněných, jedna žena vážně

Na pomezí Buštěhradu a Lidic se srazily dva autobusy. (15. července 2026)

U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Při nehodě se zranilo sedmnáct lidí, jedna žena má středně těžké zranění. Silnice byla po nehodě uzavřena, pro cestující přijely náhradní...

15. července 2026  7:51,  aktualizováno  8:34

Dvořák neobjasnil svůj majetek, tvrdí ODS. Nechce, aby kandidoval

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1

Předsednictvo ODS v úterý po jednání prohlásilo, že bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nedostatečně zodpověděl otázky kolem svého majetku. Žádný z členů si tak nepřeje, aby kandidoval do...

14. července 2026  22:03

Plzeň v poslední přípravě vyhrála s nulou, v Bohemians panuje rozčarování

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Plzeňští fotbalisté zakončili přípravu na nový ročník vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. To Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku, v Opalenici podlehli 0:2 Wisle Plock.

14. července 2026  18:09

První projevy extrémního počasí. Na Příbramsku se objevila supercela

Supercela na Příbramsku (14. července 2026)

Varování meteorologů před extrémním počasím, které v úterý zasáhne Českou republiku, začíná nabírat jasných obrysů. Zhruba ve čtyři hodiny odpoledne se výraznější supercela objevila na Příbramsku....

14. července 2026  17:15

Sekačka jako důkaz hluku. Stížností přibývá, hygienici řeší i nezvyklé triky

Premium
ilustrační snímek

Pražští hygienici v posledních měsících čelí rostoucímu náporu stížností. Obyvatele metropole nejčastěji trápí hluk z dopravy nebo hudebních klubů. „Přichází nám i přes dvacet podnětů denně, a to...

14. července 2026

Dopravní podnik hledá dodavatele. Chce Praze koupit 200 nových autobusů

Autobus Pražské integrované dopravy

Až dvě stovky nových městských autobusů typu Standard plánuje v příštích pěti letech nakoupit Dopravní podnik Praha (DPP). V rámci modernizace vozového parku jej chce doplnit o sto dvanáctimetrových...

14. července 2026  16:24

Ohrožení z nedbalosti? Policie prověřuje požár elektrokoloběžek v Čelákovicích

V Čelákovicích u Prahy hoří hala pro uskladnění elektrokoloběžek. Na místě...

Hasiči v pondělí skončili s hašením požáru elektrokoloběžek v Čelákovicích, do rána místo hlídala dobrovolná jednotka. Dopoledne pak halu předali majiteli. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů...

14. července 2026  9:14,  aktualizováno  13:40

Opravy nejkratší spojky na Zbraslav se protáhne asi až do dubna. Záleží na počasí

Opravy komunikace v Břežanském údolí (červenec 2026)

Rekonstrukce silnice v Břežanském údolí měla být podle původního plánu hotová do Vánoc. Oprava nejkratší cesty ze středočeských Dolních Břežan na pražskou Zbraslav se ale protáhne. Práce zde budou...

14. července 2026  13:03

Za smrt matky s kočárkem potvrdil soud muži podmínku a zákaz řízení

Odvolací soud projednával případ řidiče Adama Coubala, který způsobil nehodu se...

Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody...

14. července 2026  12:22

Vedení ODS Dvořáka na kandidátce nechce, řekl Kupka. Doufá, že odejde sám

Filip Dvořák

Vedení ODS bude postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nefiguroval, a stále doufá v to, že se k tomu tak politik sám postaví. Novinářům to řekl předseda občanských demokratů Martin...

14. července 2026  11:43

Tramvaje v Karlíně jezdí po vedru jen do centra, přes Čechův most už bez omezení

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)

Pražský dopravní podnik v noci plně obnovil provoz tramvají přes Čechův most. Doprava zde byla v pondělí večer omezena kvůli horkému počasí a rozteklému asfaltu do kolejí. Tramvajová trať v Karlíně...

14. července 2026  10:46

Policejní zásah na hlavním nádraží. Kvůli anonymu stály vlaky, metro jen projíždělo

Policejní pyrotechnik se psem prohledávají prostory hlavního nádraží v Praze....

Anonym ráno zaměstnal policii na hlavním nádraží a naštval stovky cestujících. Kvůli oznámení výbušného systému totiž vlakové linky přerušily provoz nebo byly odkloněny, soupravy metra stanicí jen...

14. července 2026,  aktualizováno  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.