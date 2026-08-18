Informoval mluvčí policie Jan Daněk.
Podle dosavadních zjištění se muž několik let dopouštěl závažného fyzického i psychického násilí vůči svému nezletilému synovi, partnerce, třem psům a pěti kočkám.
„Jednání mělo být dlouhodobé, opakované a postupně nabývat na intenzitě,“ uvedl Daněk. Poškození podle policie tak utrpěli újmu na zdraví a byli vystaveni dlouhodobému strachu.
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Muž měl dítě i zvířata trestat údery pěstí do oblasti hlavy a bitím po celém těle. Synovi měl opakovaně způsobovat hematomy, lámat mu prsty na rukou a odpírat jídlo.
S kočkami měl smýkat a házet jimi, psy měl házet o zeď či sedací soupravu. Jednoho ze psů podle policie rukou přitiskl k zemi a druhou rukou sevřenou v pěst jej udeřil do hlavy.
Psy měl muž také bít železnou tyčí a dlouhodobě jim neposkytovat dostatečnou potravu. To podle policie vedlo k jejich výraznému vyhladovění patrnému na jejich hmotnosti. Obviněný přitom už byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a nad rodinou tak byl nařízen soudní dohled.
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Případem se zabývali kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality SKPV (Služba kriminální policie a vyšetřování) Praha IV. Podezření na závažné násilí v rodině oznámila policii sociální pracovnice. Kriminalisté následně analyzovali a vyhodnotili záznamy zachycující dění v domácnosti, které se staly důležitým důkazním materiálem.
Soud poslal obviněného 8. srpna do vazby, kde zůstává i nadále. Pokud bude pravomocně odsouzen, hrozí mu až osmileté vězení.
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Policie v souvislosti s případem upozornila, že domácí násilí a týrání dětí může zůstávat dlouhou dobu skryté.
„Klíčovou roli při jejich odhalování hraje všímavost blízkého okolí, školských zařízení, zdravotníků i pracovníků sociálních služeb,“ uvedl Daněk. Policie zároveň vyzvala oběti, aby se nebály svou situaci oznámit a vyhledat pomoc.