Muž partnerku řezal nožem, mlátil paličkou i nutil k prostituci. Dostal 7,5 roku

Týrání ženy za dveřmi bytu v Praze 10 trvalo podle zjištění policie přibližně deset měsíců. Martin S. měl opakovaně osočovat svoji družku z nevěry a bezdůvodně ji napadat údery pěstí do obličeje a těla jen proto, že se mu zdálo, že je neschopná, třeba se pomalu obléká.

Žena měla modřiny po celých pažích, na zádech, šíji, poraněný krk, zlomený nos či hematomy v oblasti očí. Vypověděla, že do ní partner také kopal kolenem nebo ji rdousil tak, až omdlela.

Ze spisu vyplývá, že ji druh izoloval od okolí a snažil se kontrolovat její život, včetně zpráv v mobilu a na sociálních sítích. Martin S. nepracoval, o domácnost se starala jeho partnerka. Muž ji měl pod hrozbou bití nutit, aby vedle výplaty obstarávala další peníze půjčkami nebo žebráním.

„V srpnu 2022 vymyslel, že poškozená bude opatřovat peníze prostitucí. Za tímto účelem vytvořil na internetu několik inzerátů, kde stanovil druhy sexuálních služeb a cenu. Jako kontakt uvedl svůj mobilní telefon. Schůzky s klienty domlouval a skrytě kontroloval, zda styk probíhá v dohodnutém rozsahu. Pokud se klienti neozývali, nutil poškozenou, ať je shání venku,“ uvedla státní zástupkyně, podle které Martin S. vydělané peníze utrácel za cigarety a jídlo. Jeho partnerka byla naopak hladová a rapidně zhubla.

Pepřový sprej do genitálií

Toxický vztah vyvrcholil loni 1. října. Detaily toho, co se mělo onoho dne dopoledne v bytě odehrát, popisuje obžaloba takto:

Martin S. obvinil partnerku, že je mu nevěrná, a tvrdil, že se od ní nakazil chlamydiemi. Svou agresi pak vystupňoval tak, že se žena ze strachu o život dvakrát pomočila. Nejprve ji napadl pěstmi i otevřenou dlaní a kopal ji do hýždí. Vzal kovový vibrátor a partnerku jím opakovaně udeřil do hlavy, z toho jednou do oka.

Poté vyndal z mrazáku maso a ženě ho vložil za tričko na záda i na hrudník. Opakoval, že pokud se bude bránit, bude to ještě horší. Otevřel okno a začal na ni lít různé věci –⁠ vodu, olej, sprchový gel, sypal na ni sůl, koření, křupky a ptal se, jestli jí je zima.

Vzal nůžky a zabodl je ženě do levého nártu. Dřevěnou paličkou na maso ji tloukl tak, až se kuchyňská pomůcka vlivem úderů rozbila. Popadl nůž, nařídil ženě, ať jde k němu, a začal ji mělce bodat a řezat po těle. Svlékl jí legíny a kalhotky a do genitálií a do konečníku jí nastříkal pepřový sprej. Prý proto, aby okusila pálivou bolest, s níž se on sám potýká kvůli nákaze pohlavně přenosnou chorobou.

Když pak družce podklouzly nohy a spadla na zem, nařídil jí, aby vypila vše, co bylo na podlaze. Do úst jí ještě nastříkal krém, který musela spolknout. Žena chtěla z bytu utéct, ale muž byl rychlejší a dveře zamkl.

Partnerku pak chytil za vlasy a bil ji temenem hlavy o zeď, tloukl ji po celém těle, kopal do ní, dal jí „hlavičku“, házel s ní o postel. Poškozená hlasitě křičela o pomoc. Na to reagoval tak, že k družce zezadu přistoupil, dal jí do úst svoje prsty a roztahoval je od sebe, až ženě roztrhl pravý koutek. Když viděl, že silně krvácí, přestal. Nařídil jí, ať se umyje a poslal ji pro cigarety, uzavírá obžaloba.

U soudu jen okrajově zaznělo, že policii přivolal někdo třetí. Když policisté k bytu přicházeli, Martin S. jim oznámil, že ví, že si jdou pro něj.

Oběť stále nedokáže zapomenout

Pondělní hlavní líčení výrazně urychlil postoj stíhaného muže. „Chci využít možnosti prohlásit vinu. Dělám to na základě vlastního rozhodnutí, bez nátlaku,“ uvedl před soudem Martin S., kterého z pankrácké vazební věznice přivezla eskorta. Soud díky tomu nemusel vyslýchat svědky a znalce.

Předsedkyně senátu Vlasta Langhamerová přečetla písemné prohlášení poškozené ženy. „Snažím se na všechno, co se mi stalo, zapomenout. Ale zatím to nejde. Stačí, když se podívám na svoje zubožené tělo. Všude mám jizvy. Nevím, jestli se ještě někdy začlením do běžného života. Neumím si představit žádný vztah, nemůžu věřit žádnému muži. Špatně spím, před očima mám pořád situace, kdy mě oblečenou sprchuje studenou vodou nebo bije po celém těle deštníkem,“ napsala oběť.

Podle znalců trpí žena syndromem týrané ženy. Mužův obhájce upozornil, že jeho klient chtěl problematický vztah opustit, ale partnerka ho nikdy nechtěla nechat jít. Hrozila například sebevraždou.

„Opravdu toho lituju. Několikrát jsem chtěl odejít z bytu. A partnerka mi v tom zabránila tím, že se bude chtít zabít. Vyhrožovala nožem, spolykala prášky. Jednou mě donutila k sebevraždě, chtěl jsem skočit pod vlak nebo z okna,“ prohlásil v závěru soudního jednání Martin S.

Už nikdy více, varovala muže soudkyně

Za zvlášť surové a trýznivé týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, omezování osobní svobody a kuplířství mu hrozilo od 5 do 12 let vězení. Senát nakonec rozhodl, že stráví 7,5 roku ve věznici s ostrahou. Měl by tam mít snazší přístup k práci, aby mohl odškodnit expartnerku částkou 200 tisíc korun, kterou soud ženě přiznal.

„Jednání, kterého se pan obžalovaný vůči poškozené dopouštěl, je jednáním, které je zcela jednoznačně absolutně nepřijatelné. Ač soud nemá pochyby, že vztah byl problémový, je současně nutné říci, že pan obžalovaný měl volbu ze vztahu odejít, případně se v tom vztahu chovat jinak, ale této možnosti nevyužil,“ zdůraznila předsedkyně senátu.

„Je až zázrak, že ta zranění, která paní poškozená 1. října 2022 utrpěla, nedosáhla mnohem větší intenzity ve smyslu skutečně závažných omezení na jejím zdravotním stavu,“ dodala Langhamerová.

Podle jejího názoru byla žena ve vztahu paralyzovaná, neschopná vyhodnotit závažnost situace a na chování muže racionálně reagovat, což bývá u obětí dlouhodobého domácího násilí obvyklé.

Při ukládání trestu soud přihlédl k tomu, že muž dosud nebyl trestán a od počátku spolupracoval s policií při vyšetřování. Rozsudek zatím není pravomocný. Martin S. zřejmě počítal s nižším trestem, proto si ponechal čas na rozmyšlenou, zda podá odvolání. Lhůtu si vzala i státní zástupkyně.

Soudkyně na závěr uvedla, že doufá, že trestní řízení i uložený trest jsou pro muže dostatečným poučením, aby se už nikdy násilně v žádném vztahu nechoval.