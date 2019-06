Soud dal podmínku chovateli koní, který autem rozháněl veterináře

Incident se odehrál na pastvině Jankova 16. února 2017 a někteří účastníci akce ho natočili na mobilní telefon.

Pracovníci krajské veterinární správy chtěli zajistit koně patřící chovateli Jiřímu Vondruškovi. První zvířata mu předtím odebrali už koncem ledna kvůli podezření, že jsou týraná. Koně byli vyhublí, zranění i nemocní.

S odchytem dalších kusů pomáhali veterinářům v polovině února strážníci, místní hasiči a také několik dobrovolníků. Na místě tehdy bylo přes dvacet lidí.

Akce se dramaticky vyhrotila po třetí hodině odpolední, když na pastvinu dorazil v terénním voze statkář Vondruška. Autem vjel mezi koně a lidi.

„V rozbahněném prostoru jezdil bezhlavě, riskantně a bezohledně. Za použití klaksonu najížděl do nashromážděných koní, kdy do nich dokonce při zběsilé jízdě vozidlem narazil,“ uvedla před soudem státní zástupkyně Jana Sůsová.

Tím, že Vondruška stádo plašil a rozháněl mezi přítomné lidí, se podle ní dopustil obecného ohrožení. Za to mu hrozilo až osm let vězení.

„Pane soudce, nebudu vypovídat. To, co jsem slyšel od paní státní zástupkyně, mě tak rozrušilo, že se na to musím nejdřív soustředit. Léčím se se srdeční chorobou, působí to na mě depresivně a mohl bych zkolabovat,“ reagoval obžalovaný Vondruška.

V rozhovoru pro iDNES.tv na chodbě před jednací síní týrání rezolutně odmítl. Zhruba osmdesátikusové stádo podle něj mělo na pastvině, kde zůstávalo přes zimu, krmení na několika místech. Asi pět kusů bylo vyššího věku. Některých koní se prý ujal, aby je zachránil před smrtí. Do jejich záchrany podle svých slov investoval miliony korun. Tvrdil také, že stav jeho koní se zhoršil až poté, co mu část stáda byla odebrána.