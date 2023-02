Dopravní čáry v Týnské uličce zmizely, možná se ale na jaře vrátí

Týnská ulička se nachází poblíž Staroměstského náměstí, vede i kolem Týnského chrámu. Minulý týden se v její nejužší části, kde má chodník méně než půl metru, objevily na popud městské části bílé klikaté dopravní čáry.

Ty řidiče upozorňovaly na úsek vyžadující zvýšenou opatrnost.. V místě totiž vstupují do vozovky lidé, kteří vycházejí ze dveří svých domů a cítí se kvůli projíždějícím autům ohroženi.

Prvek, který Praha 1 označila za „psychologický“, vyvolal nevoli ze strany mnohých lidí. Nejčastějšími argumenty byla především ošklivost a neúčinnost čar. Proti se dokonce vymezil i bývalý primátor a nynější radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Týnský krokodýl se vrátí v květnu

Ten o několik dní později nadšeně napsal na Twitter , že je čára pryč, zbyly z ní jen nenápadné fleky barvy. Nezdá se však, že by to byl on, kdo o odstranění čáry Prahu 1 přesvědčil. Rozhodující nejspíš nebyly ani negativní reakce veřejnosti.

„Značka byla odstraněna Technickou správou komunikací (TSK) z důvodu řádného nepřilnutí barvy k povrchu patrně kvůli zvýšené vlhkosti v době nátěru,“ vysvětlil redakci Pražské Drbny radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO).

Podle něj se zbytky čar z místa budou ještě dočišťovat, značení bylo odstraněno v rámci reklamace. Praha 1 prý chce počkat na období suššího a teplejšího počasí, například květen, kdy čáry nechá namalovat znovu. Ve hře je vymyšlení jiného řešení, které by zvýšilo bezpečnost chodců a místních obyvatelů.

Redakce iDNES.cz se na Ryvolu obrátila s doplňujícími dotazy, ten však dosud neodpověděl. Mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo redakci sdělil, že se příslušný obor obrátil na TSK, prozatím informace tedy neposkytl.