Povodně v roce 2002 byly nejhorší, jaké se prohnaly střední Evropou. V Česku jim podlehlo 17 lidí, materiální škody překročily 73 milionů korun. Ani tváří v tvář tíživé situaci však Češi neztráceli humor. Stoupající voda přinášela i bizarní situace, a právě těch se „smějící se bestie“ chytily a přetavily je v nesmrtelné hlášky.
Povodně 2002: Karlín

Povodně 2002: Karlín | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Zatopená zoologická zahrada, Praha. Povodně 2002.
Zatopená zoologická zahrada, Praha. Povodně 2002.
Neratovice, zatopená část města. Automobil ve vodě. Povodně 2002
Pražská Kampa
Záplavy v roce 2002 začaly v jižní a západní části České republiky a jejich příčinou byly extrémní a dlouhotrvající deště. Jak se povodňová vlna valila republikou na sever a dál do Německa, přicházeli lidé o domovy, majetek a v některých případech i o své nejbližší.

Televizní záběry ukazovaly česká města a obce, jak je nikdo předtím neviděl. V zatopených ulicích pluly čluny, domy se nořily do vody až po horní patra, eskalátory pražského metra připomínaly vstup do podzemního bazénu. Na křižovatkách vykukovaly z vody osiřelé ukazatele, do Mělníka doplula obří židle z pražského Muzea Kampa.

A zatímco Češi s obavami čekali, co uvidí, až voda opadne, pustili se do své nejmilejší zábavy: černého humoru.

Povodně 2002: Na Františku

Povodně 2002: Václavské náměstí

Povodně 2002: Holešovice

Povodně 2022: Malá Strana

České povodňové humory

„Prodám chatu v Českých Budějovicích, k vidění u Karlova mostu. Plovoucí podlaha, vodní postel, tekoucí voda, koupaliště u chaty. Zn.: Spěchá,“ byl jeden z nejčastějších vtípků, který koloval mezi lidmi v různých podobách. Někdy zmiňoval chatu u Štěchovic, jindy nabízel při rychlém jednání výlet do Německa. Vtípky se tehdy šířily ústně i SMS zprávami, lidé je také sdíleli na internetu.

Jak se povodňová vlna přesouvala k našim sousedům, objevoval se humor s německou tematikou: „‚Humanitární pomoc zaplavenému Německu je obrovská. Češi posílají po vodě matrace, skříně a někdy i celé domky,‘ říká starosta Drážďan Helmut Wassermann.“ „Německý motiv“ se v českém povodňovém humoru objevoval i v politicky nekorektních kontextech, třeba formou fiktivního vzkazu pro sudetské Němce: „Ty chalupy vám vracíme!“

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Oblíbené byly i anekdoty s dopravní tematikou. „Hlášení metra ve stanici Vltavská: na druhou kolej právě přijel parník ze Štěchovic!“ Mezi lidmi také kolovala zpráva, že pražský dopravní podnik hledá náhradu za poškozené vozy metra – dodá je Loděnice Sevastopol pod názvem Kursk II.

Admirál Gross a nezapomenutelný Němec

Své místo v lidovém humoru si vysloužil také tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross, kterého se prý prezident Václav Havel rozhodl jmenovat admirálem. „Naše země je malá, a proto si nemůže dovolit plýtvat nesporným talentem, který pan admirál projevil mimo jiné tím, že pod jeho velením bylo potopeno 5 lodí během 24 hodin, aniž by disponoval jedinou válečnou lodí,“ znělo údajné prezidentovo vysvětlení.

OBRAZEM: Zpustošená Morava, tank na mostě. Ožívají vzpomínky na povodně

Vtipy se dělaly také s jmény měst, jako třeba Kralupy pod Vltavou. Nejvíc se jich ale týkalo známých míst v Praze – třeba Karlova mostu, kde se prý pořádalo klání v disciplíně zevling nebo kompars do filmu Vodní svět II.

Nechtěně přispěl k černému humoru i tehdejší primátor Igor Němec, když na základě špatných dat předpokládal, že voda ve Vltavě už stoupne jen mírně. „Situace je nadmíru výtečná,“ uvedl tehdy. Díky tomu, že jen pár hodin na to voda zaplavila metro, se jeho slova stala doslova kultovními.

Humor je v tíživých situacích podle psychologů prospěšný, pomáhá vyrovnávat se s tím, co člověk může jen těžko přijmout. Navíc je černý humor údajně i známkou inteligence, protože vyžaduje komplexní zpracování na několika úrovních. „Na vtipnou fikci černého humoru musíte mít prostě hravou náladu i duševní bystrost,“ uvádí vedoucí rakouské studie Ulrike Willingerová. Vyplývá z toho, že jsou Češi nadmíru inteligentním národem?

Amatérské záběry zatopené Prahy ze 14. srpna 2002 Vladimíra Procházky, který je doprovodil vlastním komentářem. Vtipný povzdech v čase 10:11

