Na pochod Praha-Prčice vyrazilo skoro 22 tisíc turistů. Ušli až 70 kilometrů

Lidé se museli stejně jako loni na pochod dopředu elektronicky registrovat. Ani letos se tak zájemci nemohli registrovat až na startu, kde již ukazovali pouze QR kódy. Loni toto opatření zavedli pořadatelé kvůli výluce železničního provozu mezi Olbramovicemi a Chotovinami a podle Horákové se velmi osvědčilo. „Je to jednodušší a rychlejší,“ uvedla.

Do 16:30 dorazilo do Prčice i 37 z 970 turistů, kteří na nejdelší trasu vyrazili ráno z Prahy. Mezi nimi dvě ženy. „Přicházejí v úplně skvělé kondici,“ popsala stav turistů pořadatelka. Lidé musí být v cíli do 20 hodin. Podle Horákové trasy většinou dokončí tak dvě třetiny účastníků. „Záleží hodně na počasí,“ řekla.

Botička jako vzpomínka

Trasy pro pěší měří od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část z 21 tras je vyhrazena pro cyklisty. Cyklisté mají samostatné trasy od roku 2006. Pořadatelé chtěli zabránit nebezpečí, protože lidé na kolech se míchali do tras pro pěší. Nejoblíbenější je dětská trasa z Votic dlouhá 23 kilometrů, které se mohou účastnit i senioři. Vozíčkáři vyjížděli na trasu, která začínala v Miličíně a měří 13 kilometrů. Letos se jí účastnilo 155 vozíčkářů.

Každý účastník dostane jako suvenýr malou botičku, každý rok v jiné barvě. „Letos je oranžová,“ uvedla Horáková. Startovné činí 40 korun.

Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966, kdy se pětistovka turistů vydala překonat vzdálenost 100 tisíc loktů českých, což odpovídá zhruba 60 kilometrům. Turisté se na pochod vydali také v roce 2019, bylo jich přes 26 tisíc. Další dva roky byla akce kvůli pandemii odložena. Loni se na trasu vydalo přes 17,5 tisíce lidí.