Luxusní „jednička“ a Troja plná kempů. Přes polovinu hotelů je v centru Prahy

Plyne to z aktuální studie Kapacita a rozmístění ubytovacích zařízení v Praze (nezahrnuje airbnb – pozn. red.), které za rok 2022 vytvořili odborníci z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V hlavním městě je takřka devět set ubytovacích zařízení. „Prvenství mu patří jak v počtu pokojů, tak i v počtu lůžek,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb ČSÚ.

Hotely, penziony a další zařízení pro turistiku jsou podle ní po Praze rozmístěny extrémně nerovnoměrně a kopírují atraktivitu jednotlivých městských částí z pohledu turistů.

873 ubytovacích zařízení se nachází na území Prahy. 311 z toho jich je na Praze 1. Je to tedy více než třetina.

Na území prvního, druhého a třetího obvodu je více než polovina pražských ubytovacích kapacit. Praha 4, 6 a 8 disponují turistickými lůžky nejčastěji v lokalitách přiléhajících k vnitřnímu městu. Naopak v 15 pražských městských částech není podle analýzy evidováno žádné hromadné ubytovací zařízení. Jde hlavně o místa na okrajích, jako je třeba Přední Kopanina.

I v součtu pokojů a lůžek zůstává střed metropole mimořádný. Nachází se zde přes 32 tisíc postelí v 15 tisících místnostech.

Luxus i kempy

„Jedničku“ si vybírá k noclehu nejvíce turistů, loni se zde ubytovalo přes dva miliony návštěvníků metropole, většinou cizinců. Prahu 2 si vybralo více než 443 tisíc návštěvníků. Naopak tuzemští turisté při volbě ubytování Prahu 1 spíše obcházejí.

„Na jedničce je naprostá většina pětihvězdičkových, polovina čtyřhvězdičkových a pětina tříhvězdičkových hotelů,“ shrnuje zmíněná analýza ČSÚ. Naproti tomu Troja je doménou kempů, nachází se jich zde devět z pražských 19.

V prvním čtvrtletí 2023 podle dat Asociace hotelů a restaurací (AHR) překročila obsazenost ubytovacích kapacit 58 procent. Před covidem v roce 2019 ve stejném období šlo o 75 procent. Průměrná cena na den dosáhla cca 87 eur, roku 2019 71 eur.

„Přestože zdaleka nejsme nejdražší destinací ve střední Evropě, obsazenost ubytovacích zařízení je i nadále za většinou okolních metropolí,“ uvedl Václav Stárek, prezident AHR.

Praha spolu s Varšavou mají navíc nejnižší průměrné ceny ve srovnání s metropolemi sousedních zemí, tedy Vídní, Budapeští, Berlínem, ale i s Bratislavou.

Do ulic vkusně

Vedení města připravilo několik projektů, jak omezit negativní dopady masové turistiky na život v metropoli. „Máme snahu do městských nebytových prostor přivést nájemce nejen podle toho, jak platí, ale i podle toho, co provozují, aby to bylo vkusné vůči městu,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek primátora a radní, do jehož kompetence náleží i památková péče.

Ze středu hlavního města ale stálé obyvatele vytlačují hlavně turisté, vyhledávající krátkodobé nájmy, tzv airbnb. „Podporuji regulaci airbnb, nemůže to být zcela volné podnikání. Bydlím v Praze 1 a rozumím jejím obyvatelům. Jistá restrikce přijít musí,“ zdůraznil Pospíšil.

Turistika ovšem podle České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism (CzT) nevzbuzuje v obyvatelích až tak negativní reakce, jak se může zdát.

„Negativně naladěno vůči cestovnímu ruchu je pouze 13 procent respondentů z celé země, nepřátelsky pouze tři procenta. Co se týče negativních názorů, víc než přítomnost turistů místním vadí, že negativně ovlivňují dopravní situaci tam, kde bydlí,“ uvedl Jan Herget, ředitel CzT.

Stálí rezidenti však z centra dál mizí, roku 1991 při posledním federálním sčítání lidu v prvním obvodě žilo téměř 43 tisíc obyvatel. V roce 2002 bydlelo podle demografů v Praze 1 více než 33 tisíc osob, loni přibližně 26 tisíc.