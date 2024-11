Praha kultivuje turismus, luxusním hotelům roste klientela. O pijáky není zájem

Karlův most v Praze plný turistů | foto: Shutterstock

Počet návštěvníků hlavního města podle aktuálních dat společnosti Prague City Tourism (PCT) a vedení magistrátu atakuje předcovidová data z roku 2019. Podstatné podle jejich zástupců však je, že se daří příchozí kultivovat, narovnávat podnikatelské prostředí, a i tak chránit „domácí“ před nejhoršími pustošivými dopady overturismu.

Zhruba šest milionů turistů do konce září dorazilo do metropole. Pokud se vydaří advent, tak podle hoteliérů jejich počet letos může být obdobný jako před covidem v rekordním roce 2019. „Změnila se podle našich dat skladba turistů. Díky brandovým kampaním a zvyšování kvality služeb se nám daří oslovovat kultivovanou a bonitní klientelu,“ uvedl František Cipro, předseda představenstva PCT.

Hosté nyní v Praze utratili o 40 procent více než v roce 2019. „Trendem jsou prémiové služby, boj o každého turistu je minulostí, jde o kvalitu,“ potvrdil Michael Drobík, obchodní ředitel PCT. Nyní jde o budoucnost. To, co bylo v cestovním ruchu populární v 90. letech či na počátku 21. století, už zastaralo. „Naše filozofie je usilovat o turistu, který přijede na více dní. Zaměřujeme se na ty movitější, kteří mají zájem o víc než jen vidět Karlův most a neobtěžují Pražany,“ shrnul Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek primátora pro cestovní ruch a kulturu.

Změna je podle expertů na cestovní ruch znát také z dalších faktorů. Hotely v luxusním segmentu se čtyřmi a pěti hvězdičkami letos hlásí mimořádně vysokou obsazenost, a to například v září až na 78 procent kapacity.

Není místo pro opilce

Zájmem o ubytování se luxusní hotely spolu s cenami za přenocování okolo 250 eur za noc blíží Vídni, za sebou nechávají Varšavu anebo Bratislavu. „Doufáme, že i tohle turismus ovlivní. Chceme přivádět do města náročné klienty, nikoli opilce. Pomáhá to navíc blokovat overturismus,“ vysvětil Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR).

„Vybrušování“ cestovního ruchu v metropoli má dále rozvíjet také program Official City Partner, který připravila Praha prostřednictvím své společnosti PCT. „Chceme s hotely uzavřít bližší vztah, protože jsou schopny samy představovat postoje města zákazníkům. Oslovili jsme asi 40 hotelů z luxusního segmentu,“ vysvětlil Michael Drobík. Zatím se do programu zapojilo 22 podniků, s řadou dalších zástupci PCT jednají.

Rusové už nechybí

V posledním předcovidovém roce 2019 se v hlavním městě nejdéle zdrželi turisté z Ruska. K jejich tradičním obdobím náležel leden. S válkou na Ukrajině a sankcemi zmizeli. „Nedá se říci, že by je nahradila jen jediná národnost. Výpadek nahrazují mj. též Italové a Španělé,“ sdělil Václav Stárek. Nejvíce zahraničních turistů dorazilo během letošních tří kvartálů z Německa, Spojených států a Velké Británie.

Významný je podle statistických dat také vzrůst počtu Číňanů. „Za ním se nepochybně skrývá v první řadě obnovení přímých letů z Pekingu,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podíl návštěvníků z ostatních asijských zemí, Ukrajiny či Izraele se pohybuje okolo dvou až tří procent.

Turismus v Praze Počet turistů za rok 2024 – 8 milionů (odhad) 2019 – 8 044 324 Počet turistů leden – září 2024 – 5 876 170 2019 – 5,1 milionu Vybrané peníze z poplatku z pobytu (v Kč) 2023 – 801 milionů 2019 – 901 milionů O 40 % aktuálně vzrostla průměrná útrata turistů Zdroj: PCT, ČSÚ

V průměru 300 eur za den v hlavním městě nechají turisté ze zámořských zemí. Je to přibližně třikrát více než návštěvníci z Německa. Z dat plyne, že kultivace postupně mění k lepšímu i britské návštěvníky. Opilecké nájezdy jsou nyní až čtvrtým ve škále motivů jejich cest do Prahy. Naopak problémy návštěvníků z ciziny plynou například z neznalosti správných jízdních dokladů pro jednotlivá tarifní pásma Pražské integrované dopravy a následným nedorozuměním s revizory či problémy v restauracích.

Přibližně pětina letošních návštěvníků pochází z Čech. „To, že je Praha populární u domácích turistů, je velmi dobrá zpráva pro město. Češi nedeformují trh, ale konzumují stejné služby,“ uvedl František Cipro. Počet hostů v metropoli za prvních devět měsíců roku je letos podle ČSÚ jeden z nejvyšších v historii od roku 2012.