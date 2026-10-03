Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: desítky přestupků a sebraný řidičák

O tom, že se v Praze a Brně v sobotu má uskutečnit sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření.
|
Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. V sobotu zamíří do Brna
„Naše přítomnost zřejmě účastníky odrazuje od protiprávního jednání,“ řekl mluvčí v pátek ve večerních hodinách. Policie kontrolovala řidiče aut vyjíždějících z parkoviště, ve vzduchu byl také policejní vrtulník.
Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždycky ji doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
|
Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo
Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. Zapojily se také mobilní hlídky cizinecké policie. Policie plánovala zapojit i drony.