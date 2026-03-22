Noční Prahou se proháněla upravená vozidla. Policisté řeší 20 přestupků

  12:56
V sobotu ve večerních hodinách se v Praze uskutečnil sraz zhruba čtyř set upravených vozidel. Policisté během této akce rozdali pokuty ve výši přesahující 20 tisíc korun a zadrželi dva řidičské průkazy. Jeden řidič najel na chodník, na kterém se zrovna nacházel chodec. Policie se celou věcí zabývá, řeší také nedovolené použití pyrotechniky.

Na čtyři sta upravených vozidel se v sobotu večer a v noci pohybovalo po Praze, píše policejní mluvčí Jan Daněk v tiskové zprávě. „V průběhu této akce jsme zjistili 20 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z nichž čtyři byly oznámeny správnímu orgánu. Ve dvou případech policisté zadrželi řidičské průkazy. Výše uložených pokut přesáhla 20 tisíc korun,“ popisuje Daněk.

Dodal rovněž, že jeden z řidičů nezvládl řízení a u nájezdu na Nuselský most najel na chodník, na kterém se ve stejnou chvíli nacházel chodec. Policisté tohoto třiadvacetiletého cizince, který za volantem seděl, vypátrali na Nuselském mostě, spolu s dalšími cizinci v dalších autech. Záležitost nyní zkoumají dopravní policisté.

„Během této události došlo také k použití pyrotechniky na místě, kde to není dovoleno, což rovněž řešíme. Po ztotožnění osob, které se z místa rozprchly, věc oznámíme správnímu orgánu,“ uzavřel Daněk.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

