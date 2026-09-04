Tunelbus, tedy autobusová linka 145, poprvé vyjel v polovině srpna. Spojuje Čimice s Dejvickou. Za tu dobu už přepravil komplexem Blanka bezmála 45 tisíc cestujících, z toho 17,5 tisíce za poslední týden (od středy 27. srpna do středy 2. září), se začátkem roku jde o mezitýdenní skok o 34 procent.
Tunelbusem jezdí víc lidí do Dejvic, ukazují první data. Obsazenost narůstá. A co zpoždění?
Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E
Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...
Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí
Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...
Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí
Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....
Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy
Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti
Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a...
Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou
Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...
Trať nad Muzeem dostala poslední razítko, tramvaje se sem vrací o půl roku dřív
Po rekonstrukci trati se do centra Prahy vrací tramvaje, které spojí zastávky oblast kolem I. P. Pavlova a Vinohradskou ulici. Je to o půl roku dřív proti plánu. Trať bude zároveň součástí nově...
Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince
Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z...
Uzavírky pro auta i tramvaje. Běžecké závody omezí dopravu v centru Prahy
Řidiči v Praze budou v sobotu muset svou jízdu přizpůsobit uzavírkám, které budou platit zhruba od 16:00 do 22:00. Omezení v dopravě kvůli běžeckému závodu Birell Grand Prix Praha pro elitní i...
Mimořádná akce na Vyšehradě připomene výročí úmrtí ambiciózní české královny
Requiem, schránka s ostatky, přednáška, ale například i unikátní exkurze na střechu baziliky sv. Petra a Pavla. Také to představí mimořádnou ženu raného středověku, Svatavu Polskou z piastovského...
Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt
Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže...
Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté
Dvojice cizineckých policistů koncem srpna promptně zasáhla a zachránila tak život šedesátiletému muži, který zkolaboval na stavbě a zastavil se mu oběh. Ani sekundu neváhali, převzali srdeční masáž...
Když smrt číhá blízko. Čety energetiků berou do ruky dráty, kterými proudí tisíce voltů
Jsou kompletní. Společnost ČEZ Distribuce dokončila budování svých čet práce pod napětím. V celém Česku je jich nyní dvacet, z toho pět jich pokrývá distribuční síť ve středních Čechách. Je to...
V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě
Městská policie v Kladně dostala do péče dalšího opuštěného psa. Oznámení strážníci řešili ve čtvrtek s tím, že pes byl uvázán u klády v lesoparku Bažantnice.
Mají miliony i bitcoiny. Jaký majetek vlastní kandidáti na primátora Prahy
Miliony na účtech, bitcoiny i další majetek. Redakce iDNES.cz zjišťovala, co vlastní relevantní kandidáti na příštího pražského primátora. Ten v čele metropole vystřídá současného Bohuslava Svobodu...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...