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Tunelbusem jezdí víc lidí do Dejvic, ukazují první data. Obsazenost narůstá. A co zpoždění?

Vítězslav Bureš
  18:09

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Zkušební jízda autobusem 145 tunelovým komplexem Blanka (srpen 2026) | foto: PID

Hromadí se na Dejvické cestující z tunelbusu? To nejspíš ne, nicméně první data z provozu této autobusové linky tunelem Blanka ukazují, že právě sem se denně přepraví víc lidí než na opačnou konečnou do Čimic. A počet stále roste. Jízda samotným tunelem trvá přibližně 11 minut. A jak je to se zpožděním?

Tunelbus, tedy autobusová linka 145, poprvé vyjel v polovině srpna. Spojuje Čimice s Dejvickou. Za tu dobu už přepravil komplexem Blanka bezmála 45 tisíc cestujících, z toho 17,5 tisíce za poslední týden (od středy 27. srpna do středy 2. září), se začátkem roku jde o mezitýdenní skok o 34 procent.

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