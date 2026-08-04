Z Kobylis bude cesta tunelem na Hradčanskou trvat v ranní a odpolední špičce 15 minut.
„To už je zajímavý čas, zejména když nebude třeba přestupovat. Když si jej však krapet rozpitváme, zjistíme, že jde pouze o čas zprůměrovaný - tak jako u ostatních linek. Jízdní doba tramvají, trolejbusů a autobusů se totiž přizpůsobuje dennímu období, jak si můžete zkontrolovat již nyní ve vyhledávačích,“ upřesňuje organizace Ropid – Regionální organizátor pražské integrované dopravy.
Doba jízdy platí pro ranní a odpolední špičku. V sedle (tedy mezi 8.-15. hodinou), brzy ráno, večer a o víkendu bude trvat asi 13 minut.
Jiné to bude v opačném směru, kdy se z Hradčanské do Kobylis pojede trošku déle – asi 17 minut v ranní špičce, v odpolední pak 18 minut, v sedle 16 minut a o víkendech 15 minut.
Žádný prázdninový provoz
Linka 145 vyjede hned od počátku ve standardním jízdním řádu. Tedy ve špičce pojedou spoje průměrně po 7,5 minutách, ve vrcholící ranní špičce po 6 minutách. O víkendu po 15 a brzy ráno a pozdě večer po 20 minutách.
Ropid připomíná, že stabilita provozu bude záležet na funkčnosti preferenčních opatření.
Kromě stávajících opatření například v ulicích V Holešovičkách či Svatovítské přibude například lepší průjezd ulicí Nad Šutkou a Zenklovou, kde autobus využije přímý nájezd na tramvajové koleje, dále vyhrazený pruh v Nové Povltavské, před vjezdem do Blanky pak autobus pojede odbočovacím pruhem na Troju a u semaforů se v době regulace zařadí před automobily díky posunuté stop čáře.
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V opačném směru pak v době regulace využije například vjezd do tunelu u Špejcharu z tramvajových kolejí nebo obnovený buspruh v ulici Milady Horákové.
„Praxe však ukáže nejvíce, a proto budeme provoz průběžně monitorovat a případně zvážíme spolu s dalšími dotčenými institucemi dodatečné úpravy tak, aby autobus fungoval co nejlépe, zároveň však bez narušování plynulosti ostatní dopravy,“ dodává Ropid.
Úprava linek v okolí
Kvůli tunelbusu v trase ze Sídliště Čimice přes Kobylisy na Hradčanskou a Vítězné náměstí (Dejvickou) dojde k úpravě dalších linek.
Linka 152 ze Sídliště Čimice do Kobylis nahradí současnou trasu linky 145, pojede tedy přes Vozovnu Kobylisy.
Zároveň se také prodlouží linka 218 o úsek z Nádraží Veleslavín po Bořislavku, resp. konečnou Na Pískách. Pojede přes Kladenskou a to celodenně a celotýdenně.