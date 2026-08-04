Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tunelbus skrz Blanku zná už svůj jízdní řád a zamíchá dopravou v okolí

Autor:
  15:06
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin. | foto: Facebook @PID

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
7 fotografií
Autobusová linka, která bude projíždět tunelem Blanka zná už svůj jízdní řád a dobu jízdy. Linka číslo 145 tunelem poprvé projede 15. srpna, hned od startu ve standardním, nikoliv prázdninovém režimu.

Z Kobylis bude cesta tunelem na Hradčanskou trvat v ranní a odpolední špičce 15 minut.

„To už je zajímavý čas, zejména když nebude třeba přestupovat. Když si jej však krapet rozpitváme, zjistíme, že jde pouze o čas zprůměrovaný - tak jako u ostatních linek. Jízdní doba tramvají, trolejbusů a autobusů se totiž přizpůsobuje dennímu období, jak si můžete zkontrolovat již nyní ve vyhledávačích,“ upřesňuje organizace Ropid – Regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Doba jízdy platí pro ranní a odpolední špičku. V sedle (tedy mezi 8.-15. hodinou), brzy ráno, večer a o víkendu bude trvat asi 13 minut.

Jiné to bude v opačném směru, kdy se z Hradčanské do Kobylis pojede trošku déle – asi 17 minut v ranní špičce, v odpolední pak 18 minut, v sedle 16 minut a o víkendech 15 minut.

Žádný prázdninový provoz

Linka 145 vyjede hned od počátku ve standardním jízdním řádu. Tedy ve špičce pojedou spoje průměrně po 7,5 minutách, ve vrcholící ranní špičce po 6 minutách. O víkendu po 15 a brzy ráno a pozdě večer po 20 minutách.

Ropid připomíná, že stabilita provozu bude záležet na funkčnosti preferenčních opatření.

Kromě stávajících opatření například v ulicích V Holešovičkách či Svatovítské přibude například lepší průjezd ulicí Nad Šutkou a Zenklovou, kde autobus využije přímý nájezd na tramvajové koleje, dále vyhrazený pruh v Nové Povltavské, před vjezdem do Blanky pak autobus pojede odbočovacím pruhem na Troju a u semaforů se v době regulace zařadí před automobily díky posunuté stop čáře.

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

V opačném směru pak v době regulace využije například vjezd do tunelu u Špejcharu z tramvajových kolejí nebo obnovený buspruh v ulici Milady Horákové.

„Praxe však ukáže nejvíce, a proto budeme provoz průběžně monitorovat a případně zvážíme spolu s dalšími dotčenými institucemi dodatečné úpravy tak, aby autobus fungoval co nejlépe, zároveň však bez narušování plynulosti ostatní dopravy,“ dodává Ropid.

Jízdní řád tunelbusové linky 145 (od 15. srpna 2026)

Úprava linek v okolí

Kvůli tunelbusu v trase ze Sídliště Čimice přes Kobylisy na Hradčanskou a Vítězné náměstí (Dejvickou) dojde k úpravě dalších linek.

Linka 152 ze Sídliště Čimice do Kobylis nahradí současnou trasu linky 145, pojede tedy přes Vozovnu Kobylisy.

Zároveň se také prodlouží linka 218 o úsek z Nádraží Veleslavín po Bořislavku, resp. konečnou Na Pískách. Pojede přes Kladenskou a to celodenně a celotýdenně.

Linkové změny spojené se zavedením tunelbusové linky 145 (od 15. srpna 2026)

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Premium
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak...

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací (TSK) předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku....

Dva mladíci vybírali „výpalné“ v autobuse na Černém Mostě. Hledají se svědci

Dvojice oloupila mladíka v autobuse. Policie hledá svědky

Kriminalisté z Prahy zadrželi dva mladé muže, kteří podle vyšetřovatelů v autobusu MHD oloupili cestujícího. K přepadení došlo minulý týden v autobusu linky 181, policie nyní žádá o pomoc svědky...

Tunelbus skrz Blanku zná už svůj jízdní řád a zamíchá dopravou v okolí

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Autobusová linka, která bude projíždět tunelem Blanka zná už svůj jízdní řád a dobu jízdy. Linka číslo 145 tunelem poprvé projede 15. srpna, hned od startu ve standardním, nikoliv prázdninovém režimu.

4. srpna 2026  15:06

Soud se vrátil ke kauze požáru, kdy zemřely dvě ženy. Osvobodil jednatele

Budova Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy po požáru. (2. června 2022)

Okresní soud pro Prahu - západ se v úterý vrátil k případu požáru Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy z roku 2022, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářeče a společnosti Chott předal...

4. srpna 2026  11:41,  aktualizováno  14:31

Zdrogovaný chtěl skočit z mostu. Po policii házel kamení, pak uvázl v konstrukci

Policisté zachraňovali muže, který chtěl skočit z mostu

Zásah u Hlávkova mostu zachycuje video, na němž policisté s hasiči postupně dostávají muže z obtížně přístupné konstrukce do bezpečí. Akce se odehrávala nad Vltavou a vyžádala si nasazení lezecké...

4. srpna 2026  13:36

Vemte si vodu i opalovák. Ztracený ukázal seznam věcí, které pronesete na koncert

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....

Bude vedro a koncert Marka Ztraceného v pátek na Letné bude na tuto variantu připraven. V areálu se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou kropicí hasičský...

4. srpna 2026  12:29

Američtí filmaři obsadí pražský finanční úřad. Připravují špionážní fantasy sérii

Budova finančního úřadu pro Prahu 6, 7, 9

Budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7 promění v kulisy amerického seriálu. Kvůli natáčení bude uzavřen chodník u budovy a řidiči budou mít omezené parkování v ulici Na Ovčinách...

4. srpna 2026  10:41

Za Spartu i za sebe. Karabec potká známé z Lyonu a burcuje: Hlavně žádný strach!

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu.

Přes tisíc dnů čekal na gól na Letné, v pátek z penalty jistil první ligové vítězství sezony nad Zlínem. Fotbalové Spartě by se náramně šiklo, kdyby si další schoval hned na úterní večer. „Hlavně...

4. srpna 2026  9:25

Ostrý start na Dvoreckém mostě vystřídal klid. Chystají se drobná vylepšení

Premium
Otevření Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)

Před čtvrtrokem propojil Podolí se Smíchovem, první dny však provázely zmatky na chodnících i drzá jízda auta přes zákaz. Redakce iDNES.cz se po třech měsících provozu zeptala klíčových aktérů, jak...

4. srpna 2026

Dopravu u Vyšehradského tunelu zkomplikovala nehoda tramvaje a kamionu

Dopravu v okolí Vyšehradského tunelu v úterý ráno na krátkou dobu zastavila...

Dopravu v okolí Vyšehradského tunelu v úterý ráno na krátkou dobu zastavila nehoda tramvaje a kamionu. Místo bylo přibližně dvacet minut neprůjezdné. Podle dosavadních informací se nehoda obešla bez...

4. srpna 2026  8:58

POHLED: Nastal čas. Jágr už se na novou sezonu nechystá, Kladno to potřebuje

Jaromír Jágr sleduje souboj Kladna s Libercem.

Dokud se Kladno potácelo v extraligových nížinách a topilo v barážových bažinách, Jaromír Jágr – legendární hokejový útočník a majitel v jednom – působil jako spása. Rytíř, který se zjeví v době...

4. srpna 2026

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

3. srpna 2026,  aktualizováno  20:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

První gól byl jako ze snu, říká sparťan Irving. V záloze chce nahradit Kairinena

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před zápasem proti...

V pátek proti Zlínu vstřelil svůj první gól ve sparťanském dresu. „Byla to úleva, to jste asi poznali z mé reakce,“ usmál se skotský záložník Andrew Irving. V úterý by na to rád navázal proti Lyonu v...

3. srpna 2026  18:20

Černý Most trpí kvůli bytům pro bezdomovce. Projekt Pirátů je pod palbou kritiky

Sídliště Vybíralova na Černém Mostě

Stabilní bydlení v městských bytech pro bezdomovce s cílem je opět sociálně začlenit. Taková byla představa projektu Housing First, který v Praze prosadili Piráti. Nejvíce městských bytů má hlavní...

3. srpna 2026  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.